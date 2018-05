Kenaikan THR PNS Dinilai Bebani APBN

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS) 2018 sebesar Rp35,76 triliun. Jumlah tersebut meningkat 68,92 persen dari pembayaran tahun lalu.



Menurut Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, kenaikan besaran THR bagi PNS dan pensiunan PNS dipastikan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Pastinya bebani APBN kita," katanya saat ditemui Medcom.id di Hotel Ibis Harmoni Jakarta, Rabu 23 Mei 2018.



Menurutnya pemerintah tidak akan bisa menunda pencairan THR PNS maupun pensiunan PNS karena akan mempengaruhi elektabilitas Presiden Joko Widodo. Kenaikan alokasi anggaran ini dipercaya dapat mempertahankan popularitas Jokowi di mata para pegawai negeri sipil.



"Karena elektabilitas engga bisa ditunda kalau Presiden enggak didukung gimana, pasti akan dicairkan," imbuh dia dia.



Meski membebani APBN, Eko menambahkan kenaikan THR secara signifikan akan mendorong konsumsi pada kuartal ke II tahun ini. Hal ini juga ditopang momentum lebaran dan libur panjang Idulfitri sehingga konsumi diprediksi bisa ditumbuh di atas 5 persen.



"Dampaknya cukup signifikan untuk dorong konsumsi," imbuh dia.



Hal serupa disampaikan pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo, penambahan THR PNS aktif dan pemberian THR bagi pensiunan PNS justru menambah beban APBN. Setidaknya ada 4,35 juta PNS aktif serta 220.000 PNS tercatat pensiun tahun ini. Jumlah itu, kata Faisal tak sedikit dan dipercaya akan membebani fiskal.



"Ya signifikan banget lah ke APBN. Jumlah PNS berapa sekarang, kalau naiknya Rp10 ribu saja sudah berapa. Belum pensiunan, ya pasti membebanilah," kata Agus kepada Medcom.id.



Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan kebijakan tersebut sedikitnya akan memberatkan APBN. Namun jika berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, maka pemerintah dinilai akan kewalahan dalam mengatur ruang fiskal.



"Kalau membebani APBN pasti akan ada, tapi tingkatnya kalau sekali mungkin saja tidak tinggi," imbuh Faisal saat dihubungi Medcom.id.



Adapun dari total gaji ke-13 dan THR 2018 yang sebesar Rp35,76 triliun, di antaranya Rp5,24 triliun untuk gaji, Rp5,79 triliun THR untuk tunjangan kinerja, Rp6,85 triliun THR untuk pensiunan, Rp5,24 triliun gaji ke-13 serta Rp5,79 triliun untuk kinerja ke-13.



Pada 2017, pemerintah mencairkan sekitar hampir Rp23 triliun untuk THR dan gaji ke-13 bagi PNS aktif maupun pensiunan PNS di 2017. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp5,4 triliun untuk THR bagi PNS aktif dan Rp6,8 triliun untuk gaji ke-13.



Anggaran tersebut lebih besar daripada pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS pada 2016 yang sebesar Rp17,9 triliun. Rinciannya, dana untuk membayar gaji ke-13 PNS aktif di 2016 sekitar‎ Rp6,5 triliun, gaji ke-13 untuk pensiunan PNS Rp6,2 triliun, dan THR bagi PNS aktif Rp5,2 triliun.







(SAW)