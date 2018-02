BTN Bidik Dana Tabungan Rp250 Miliar di Medan

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) merambah Pulau Sumatera dengan kota pertama yang disambangi adalah Medan, Sumatera Utara. Meski sudah menembus target yang dianggarkan, BTN agresif mengumpulkan Dana Pihak Ketiga (DPK) bidang ritel untuk menambah pundi-pundi tabungan Batara lewat Program Super Untung Jaman Now.



Program ini menjadi andalan perseroan yang sudah meraih Rp2,019 triliun hanya dalam waktu kurang dari tiga bulan sejak diluncurkan pada Desember 2017 lalu hingga 18 Februari 2018.

"Untuk Kota Medan, kami optimistis program ini bisa menarik dana lebih dari Rp250 miliar dengan peserta lebih dari 1.000 rekening," kata Direktur BTN Budi Satria, dalam siaran persnya, Minggu, 25 Februari 2018.

Kegiatan Super Untung Jaman Now merupakan lanjutan roadshow yang sebelumnya digelar BTN di Tangerang, Surabaya Semarang, serta Balikpapan. Selama event berlangsung di kota-kota besar tersebut BTN memberikan penawaran khusus, dengan menabung sebesar Rp111 juta, penabung bisa langsung membawa pulang iPhone X, tabungan gratis Rp68 ribu.



Super Untung Jaman Now merupakan salah satu strategi BTN memupuk DPK Ritel, Program yang dikemas dengan memberikan iming-iming hadiah barang kekinian tersebut diselenggarakan hingga Maret 2018 dan ditargetkan bisa menggaet penabung BTN. Sebagai catatan, dengan jumlah penabung mencapai sekitar 7,5 juta nasabah, DPK Ritel BTN yang terdiri dari produk Tabungan BTN Batara, Tabungan BTN Prima, Tabungan BTN e’Batara Pos, dan Deposito ritel per 19 Februari 2018, tumbuh sekitar 32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar kurang lebih Rp51,8 triliun.



Sementara itu, khusus di Medan jumlah DPK yang dimiliki per 21 Februari 2018 mencapai sekitar Rp1,1 triliun atau tumbuh sekitar 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun saat ini jumlah penabung DPK ritel di kota Ulos tersebut mencapai 165.104 akun.



"Medan merupakan salah satu kota besar di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi dan demografi masyarakat yang mirip dengan Jakarta sehingga sangat potensial untuk mengikuti program Super Untung Jaman Now," kata Budi Satria.



Pada program ini, BTN menyediakan beragam barang kekinian. Di antaranya berupa iPhone, laptop, kamera mirrorless, dan perangkat audio. Untuk mendapatkan hadiah tersebut, kata Budi, nasabah hanya cukup membuka Tabungan BTN Batara dan melakukan penempatan dana dalam jangka waktu tertentu dengan nominal sesuai dengan jenis hadiah yang diinginkan. Jangka waktu bisa dipilih mulai dari 6-60 bulan. Adapun, program ini berlaku hingga Maret 2018.





(SAW)