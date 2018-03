Bulog Bangun Pusat Distribusi Jagung Bulog Sumut pada Maret

Medan: Perum Bulog Sumut memastikan pembangunan pusat distribusi jagung atau corn distribusing centre di Seruai, Belawan Sumut akan dibangun Maret 2018. Bulog memastikan persyaratan untuk pembangunan sudah selesai.



"Beberapa proses untuk syarat pembangunan sudah selesai sehingga dipastikan 'corn distribusing centre' Bulog Sumut di Belawan itu dipastikan dibangun sesuai rencana yakni Maret " ujar Kepala Bulog Sumut Benhur Ngkaimi di Medan, dikutip dari Antara, Minggu, 11 Maret 2018.

Menurut dia, pembangunan pusat distribusi jagung itu dilakukan Bulog untuk menjaga kestabilan harga komoditas tersebut khususnya di tingkat petani.



"Bangunan yang lengkap dengan alat pengering jagung itu ditargetkan segera dibangun dan dioperasikan," ujar Benhur Ngkaimi.



Ia menjelaskan, pusat distribusi jagung itu untuk tahap awal berkapasitas 30 ribu ton. Dengan adanya pusat distribusi jagung itu, Bulog semakin leluasa membeli jagung petani. Pusat distribusi jagung itu bisa menjadi alternatif tempat penjualan petani sehingga harga di pasar bisa terkontrol.



Bulog mengakui, harga beli jagung petani pekan ini seharga Rp3.100 per kg untuk jenis pipil kering dengan kadar kekeringan air 14 persen. "Bulog Sumut siap menampung hasi panen petani dengan jumlah tidak terbatas," katanya.



Mengenai harga beli, ujar dia tergantung harga pasar dan mutu jagung. Harga pasar dan mutu jagung akan menentukan mahalnya atau murahnya harga jagung.



Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU Medan, Ramli Simanjuntak berharap pusat distribusi jagung itu segera dioperasikan. Petani, ujar dia, hingga saat ini masih mengeluhkan harga jual jagung yang alami tren rendah khususnya saat lagi panen raya. Harga jagung pipil basah di tingkat petani sekitar Rp2.600-Rp2.900 per kg.



KPPU menilai harga jagung yang rendah di tingkat petani Sumut dampak mata rantai distribusi yang panjang. "Adanya pusat distribusi jagung milik Bulog yang perusahaan BUMN diyakini bisa semakin mendorong harga jagung di tingkat petani," ujar Ramli.







