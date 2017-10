Kepala BKPM Usulkan Instrumentasi Investasi tanpa USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas T Lembong mengusulkan agar dibuatkan instrumentasi investasi yang tidak menggunakan dolar Amerika Serikat (USD) sebagai acuan.



Hal itu perlu dilakukan agar ekonomi Indonesia tidak selalu terpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat.

"Pelan-pelan kita bisa menerbitkan instrumen investasi tidak harus dengan dolar AS," kata Thomas di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017.



Ia menjelaskan, ekonomi Indonesia saat ini masih sangat tergantung pada nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS. Jadi, ketika adanya perubahan kebijakan dari negeri Paman Sam tersebut selalu muncul kemungkinan risiko-risiko ketidakpastian terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu perlu dilakukan antisipasi oleh pemerintah Indonesia dalam menyikapi fluktuasi dolar tersebut.



"Antisipasi kurangi itu ya kita beralih ke mata uang yang lain misal yen. ‎Kalau kita memulai coba main di renmimbi yang sudah jadi salah satu mata uang global oleh IMF. Ini tidak hanya mengelola risiko tetapi kurangi ketergantungan pada dolar," jelas dia.



Selain itu, cara lain mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dolar adalah dengan melakukan transaksi dengan mata uang negara lain. Hal itu dapat dilakukan ketika wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia dan transaksi jual beli minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).



"Pengusaha yang punya vila, toko, restoran di Bali mungkin bisa menerima transaksi dengan mata uang asing asal wisatawannya sehingga bisa membuat mereka lebih lancar spendingnya dan nyaman. Kita juga bisa menerapkan ke klien kita misal yang beli CPO bisa bayar pakai yen atau yuan," tutup dia.





