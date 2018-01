Uji Coba Sistem MRT Desember 2018

Jakarta: Uji coba Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, akan dilaksanakan Desember 2018.

Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar kepada Medcom.id, Senin, 29 Januari 2018.



Dalam uji coba MRT Desember mendatang, akan digunakan 16 kereta, yang dalam setiap kereta berisikan enam gerbong. "Uji coba seluruh sistem di 13 stasiun," kata William, Senin, 29 Januari 2018.

Dia juga menambahkan saat ini progres pengerjaan MRT Jakarta sudah mencapai 90, 96 persen per 25 Januari lalu. Saat ini, PT MRT Jakarta berfokus pada penyelesaian pengerjaan pintu masuk dan libero bagian dalam.



Jika lebih diperinci, per 25 Januari progres penyelesaian untuk elevated section sudah mencapai 86,36 persen dan underground section sudah mencapai 95,59 persen. Willian menjelaskan, underpass Jl Kartini sudah mulai berfungsi awal Februari.



Stasiun MRT TB Sumatupang saat ini juga dalam progres pemasangan track work. Selain itu, stasiun yang terletak di kawasan Jl Haji Nawi saat ini juga melakukan akselarasi pemasangan rangka baja.



Stasiun di kawasan Jalan Sisingamangaraja saat ini juga telah terbentuk. Sementara stasiun Istora dan Benhil (Bendungan Hilir) saat ini memasuki progres pemasangan ventilator tower dan telah tersedia akses pintu masuk



"Nantinya target MRT akan mulai beroperasional Maret 2019," imbuh William.



Lebih lanjut William menjelaskan, dari total panjang track yang akan dilintasi MRT, telah terpasang 9.644 meter (m) dari total 37.128 m.



Terdiri dari depo area telah terpasang 3.590 m dari total 6.139 m, elevated area telah terpasang 4.088 m dari 18.714 m dan underground area telah terpasang 1.608 meter dari 12. 275 m.





