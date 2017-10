September 2017, Indeks Keyakinan Konsumen Meningkat

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat keyakinan konsumen Indonesia semakin meningkat.



Survey Bank Indonesia (BI) September 2017 dikutip Kamis 5 Oktober 2017 tercatat bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) sebesar 123,8 atau lebih tinggi dari Agustus 2017 yang mencapai 121,9. Kenaikan ini karena naiknya keyakinan konsumen dari ketersediaan lapangan kerja dan kegiatan usaha.

Dampaknya rasio pengeluaran untuk konsumsi dari pendapatan juga naik. Rata-rata rasio pengeluaran konsumsi masyarakat pada September 2017 sebesar 66,4 persen atau naik dari bulan sebelumnya yang mencapai 63,8.



Sementara rasio pengeluaran untuk cicilan pinjaman dan tabungan turun dari 15,1 persen dan 21,1 persen menjadi 14,4 persen dan 19,2 persen.



Menguatnya keyakinan responden terhadap kondisi ekonomi dalam enam bulan mendatang mendorong konsumsi meskipun kenaikan penghasilan pada September 2017 mengalami pelambatan.



Peningkatan porsi pengeluaran konsumsi terjadi pada kelompok responden dengan pengeluaran di atas Rp2 juta per bulan sedangkan untuk kelompok responden dengan pengeluaran Rp1 juta-Rp2 juta mengalami penurunan.



Sementara itu, menurunya porsi tabungan terjadi pada semua kelompok tingkat pengeluaran, terdalam pada kelompok responden dengan pengeluaran Rp2,1 juta hingga Rp3 juta per bulan.







(SAW)