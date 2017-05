Nasabah Mesti Cermat Pakai Aplikasi Perbankan

Metrotvnews.com, Jakarta: Menyikapi kasus terjadinya kegagalan sistem pada aplikasi Mandiri Online akhir minggu lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar lebih cerdas menggunakan aplikasi daring untuk jasa perbankan serupa.



Selain karena kegagalan sistem, pembobolan bank juga bisa disebabkan kelalaian pengguna yang kurang hati-hati menyimpan kata kunci akun mereka.

"OJK meminta masyarakat untuk waspada dengan modus social engineering yang mengaku pihak bank dengan/atau tanpa imbalan hadiah agar konsumen menginfokan OTP (one time password) kepada orang yang mengaku dari bank," ucap Kepala Departemen Perlindungan Konsumen OJK Anto Prabowo melalui keterangan tertulisnya, kemarin.Sebab, menurut Anto, bank tidak akan meminta password (kata kunci) nasabah dalam situasi apa pun. Karena itu, masyarakat harus waspada jika ada oknum yang malah meminta kata kunci akun daring mereka."Bank mana pun tidak akan pernah meminta informasi menyebut user-id dan/atau password untuk kepentingan apa pun. Jika ada yang memaksa dengan dalih apa pun, tolak permintaan tersebut dan segera laporkan kepada call center bank terkait," tegasnya.Baca:Terkait dengan gangguan di layanan online banking Bank Mandiri beberapa waktu lalu, Anto mengatakan saat ini aplikasi tersebut sudah beroperasi seperti sedia kala."OJK sebagai pengawas lembaga jasa keuangan sudah meminta direksi IT Bank Mandiri. Sejak adanya laporan masyarakat dan dari pemantauan OJK, layanan sudah kembali normal dan bank sudah melaksanakan permintaan OJK terkait dengan keamanan sistem internet dan mobile banking mereka," pungkasnya.Pada Jumat 5 Mei siang, akun Twitter resmi Mandiri ramai dibanjiri keluhan nasabah yang merasa kehilangan dana akibat kesalahan teknis pada operasi aplikasi Mandiri Online.Corporate Secretary of Bank Mandiri Rohan Hafas mengemukakan Mandiri Online merupakan sistem perbankan daring baru yang saat ini masih dalam tahap soft launching."Dalam monitoring, kami menemukan adanya sedikit penyesuaian yang perlu dilakukan terhadap sistem, dan itu telah selesai hari ini," kata Rohan saat dihubungi, kemarin.Menurut dia, ada puluhan nasabah yang mendapat kekeliruan karena sistem. Kekeliruan itu, kata Rohan, telah dikoreksi kembali. ((AHL)