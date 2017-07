BCA Life Catat Premi Rp269,529 Miliar di Semester I-2017

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life) mencatat perolehan premi sebesar Rp269,529 miliar hingga semester I-2017. Adapun angka tersebut mengalami kenaikan sebanyak 53 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai sebesar Rp176,302 miliar.



"BCA Life menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan dengan semester pertama di 2016," ungkap Presiden Direktur BCA Life Rio C Winardi, ketika ditemui di Penang Bistro, Jakarta, Selasa 25 Juli 2017.



Sedangkan dari sisi nasabah tercatat sebanyak 378.733 nasabah dengan rincian sebanyak 367.580 nasabah kumpulan dan sebanyak 11.153 nasabah individu. Angka itu mengalami kenaikan sebanyak 78 persen dibandingkan dengan semester yang sama di 2016 yang mencapai 213.016.



"Pembayaran klaim dan manfaat juga naik sebanyak 138 persen dari sebesar Rp19,620 miliar menjadi sebesar Rp46,755 miliar," tegas Rio.



Menurut Rio, pencapaian tersebut merupakan bagian dari rangkaian rencana bisnis yang dilakukan oleh BCA Life selama tiga tahun. Dimulai dengan tahun pertama, positioning for growth pada 2015, yang bertumpu pada pembentukan tim inti, pembangunan infrastruktur, dan sistem teknologi informasi hingga persiapan jalur distribusi.



"Pada 2016 lalu, fokus sasaran adalah deepening and expanding yang direalisasikan melalui peluncuran beragam produk asuransi jiwa yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah BCA," tutur Rio.



Di sisi lain, lanjut Rio, menginjak usia ketiga BCA Life semakin berakselerasi dengan strategi product and service differentiation serta market and channel expansions. Hal ini dilakukan melalui sinergi dengan layanan customer service Halo BCA, layanan BCA Live V-Chat, dan akun facebook dan twitter BCa Life.



"Pencapaian yang telah diraih BCA Life meyakinkan kita untuk lebih optimistis dalam mewujudkan misinya sebagai perusahaam asuransi jiwa nasional di Indonesia," pungkas Rio.

(AHL)