Cegah Penyimpangan, Distribusi Pupuk Bersubsidi Gunakan Pola Tertutup

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan demi mengamankan distribusi pupuk subsidi tepat sasaran kepada petani maka distribusi pupuk dilakukan dengan mekanisme pola tertutup.



Head Corporate Communication Pupuk Indonesia Wijaya Laksana mengatakan dengan menerapkan sistem distribusi tertutup dapat mencegah penyimpangan pupuk bersubsidi ke sektor lain.

"Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian, sistem distribusi pupuk bersubsidi itu menggunakan sistem tertutup, dengan pola Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)," kata Head Corporate Communication Pupuk Indonesia Wijaya Laksana di Jakarta, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat 28 Juli 2017.Ia menegaskan, pola distribusi tertutup sangat efektif mengurangi penyelewengan, serta menjamin pupuk diterima hingga ke tangan petani tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat mutu dan tepat harga."Kami juga melakukan pengawasan bersama dengan pemerintah setempat untuk memastikan pupuk ini sampai ke tangan petani," ucap dia.Melalui pola RDKK, lanjut dia, petani terlebih dahulu harus tergabung dalam kelompok tani, kemudian menyusun rencana kebutuhan, yang selanjutnya diajukan kepada dinas setempat. Data kebutuhan tersebut yang lalu menjadi dasar penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan produsen pupuk."Alurnya jelas, dari gudang lini 1 sampai lini 4, kami bertanggungjawab atas penyalurannya," ujar dia.Menurutnya, pupuk bersubsidi adalah salah satu upaya pemerintah membantu meringankan beban biaya produksi petani. Rata-rata harga pupuk bersubsidi itu bisa separuh dari harga pupuk yang sebenarnya.Harga eceran tertinggi Urea saat ini adalah Rp1800 per kg, sedangkan bila tidak disubsidi harganya rata-rata bisa mencapai Rp3600. Sedangkan harga NPK bersubsidi hanya Rp2.300 per kg, jauh di bawah harga NPK komersil yang mencapai Rp5.500 per kg.Hingga Juni 2017, penyaluran pupuk urea bersubsidi secara nasional sudah mencapai 1.907.315 ton, atau 99 persen dari rencana penyaluran hingga Juni 2017. Untuk NPK sudah 1.260.888 ton atau 102 persen dari rencana, dan pupuk SP36 mencapai 441.538 ton atau 92 persen dari rencana penyaluran hingga Juni.(AHL)