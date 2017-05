Harga Bawang Putih di Bengkulu Bisa Rp65 Ribu per Kg

Metrotvnews.com, Bengkulu: Harga bawang putih di Kota Bengkulu masih bertahan tinggi. Di tingkat pedagang pengecer harga bawang putih antara Rp60 ribu hingga Rp65 ribu per kilogram (kg).



Nurhasanah, pedagang pengecer di pasar tradisional Pasar Minggu, Kota Bengkulu, mengatakan, tingginya harga bawang putih sudah dua pekan terakhir. "Harga bawang putih sudah tinggi dari tingkat distributor, jadi kami terpaksa ikut jual tinggi," kata Nurhasanah, Kamis 18 Mei 2017.

Di Ambon, per kg bawang putih dijual Rp53 ribu hingga Rp55 ribu. Sabto, 46, pedagang di Pasar Mardika, mengatakan, harga bawang putih tidak terkendali tiga hari ini.Inang, agen pemasok bawang dari Surabaya ke Ambon, mengatakan, perubahan harga terjadi di sentra produksi.Dia menyampaikan, harga bawang putih dalam kondisi kotor dari Surabaya Rp45 ribu per kg, naik dari sebelumnya Rp37 ribu per kg.Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Bengkulu, Lierwan mengatakan pengendalian harga bawang putih menjadi fokus pemerintah dengan menggelar operasi pasar yang dikoordinasi Badan Urusan Logistik (Bulog)."Pemerintah sedang berupaya menstabilkan harga dengan menyediakan bawang putih di rumah pangan yang dikoordinasi Bulog," ujarnya.Ia mengatakan masyarakat dapat mendatangi Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di kabupaten dan kota yang menyediakan bawang putih seharga Rp45 ribu per kilogram.Bulog Divisi Regional Bengkulu, kata dia, menyediakan satu ton bawang putih yang dipasok ke 460 RPK di kabupaten/kota wilayah Provinsi Bengkulu. Dia juga berjanji mengawasi rantai perdagangan untuk mengantisipasi penimbunan komoditas bawang putih.Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat menijau harga bahan pokok di Pasar Induk Kramat Jati, kemarin, mengatakan, 42 perusahaan importir sudah sepakat tidak menjual bawang putih di atas Rp38 ribu per kilogram. Ia mengklaim harga bawang putih di pasaran saat ini Rp25 per kg.Pemerintah membentuk Satuan Tugas Pangan. Tugas utama tim ini adalah mencegah dan menindak mafia yang memainkan harga komoditas pangan. Kemarin, Satgas Pangan menggerebek pergudangan di Marunda, Bekasi, yang menjadi tempat penimbunan 182 ton bawang putih. (Antara)(TRK)