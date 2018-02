Bandara Bali Utara akan Terintegrasi Tol ke Denpasar

Jakarta: PT Bandara Internasional Bali Utara (BIBU) berencana tak hanya membangun bandara baru yang akan mengurangi beban penumpang di Bandara Internasional Ngurah Rai. Rencananya mereka juga akan membangun infrastruktur pendukung guna memudahkan penumpang yang nantinya menggunakan Bandara Bali Utara.



Presiden Direktur PT BIBU I Made Mangku mengatakan pihaknya akan membangun jalan tol demi menghubungkan Bali wilayah Selatan dengan Bali wilayah Utara itu. Pasalnya jika tidak dibangun infrastruktur pendukung kemacetan di wilayah Bali tidak akan bisa dihindari lagi seperti yang sekarang sudah terjadi.

"Kita juga harus mampu membangun infrastruktur untuk menghubungkan Buleleng dengan Denpasar. Kalau sekarang tidak macet Buleleng-Denpasar 45 menit, tapi kalau macet itu bisa dua sampai tiga jam," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Februari 2018.



Dirinya menambahkan nantinya pembangunan tol akan dikerjakan secara business to business antara pihak swasta. Karena pemerintah telah merencanakan pembangunan tol yang menghubungkan antara Bali melalui wilayah barat Tabanan.



"Jadi kita buat infrastruktur dengan membangun tol, salah satunya Denpasar menuju Singaraja melalui jalur tengah. Kalau dari barat Tabanan itu sudah dirancang oleh pemerintah. Karena swasta kita diskusikan dengan pemerintah untuk membangun dari jalur tengah," jelas dia.



Tak hanya infrastruktur jalan tol, PT BIBU juga akan mengembangkan program lain seperti power plan, aero city, run way dan terminal, serta combain marina di wilayah Buleleng. Tujuannya agar pariwisata di wilayah Bali bagian utara tak kalah menarik dibandingkan Bali bagian selatan.



"Combain marina itu kalau di Bali akan dibangun yang bintang 5 plus. Untuk skala besar belum ada marina yang bisa menerima cruise yang besar seperti sekarang. Harga satu cruise dengan marina itu enggak sebanding," pungkasnya.





(SAW)