Pemkot Malang-Bulog Operasi Pasar hingga Januari

Malang: Pemerintah Kota Malang bersama Bulog Sub Divre Malang menggelar operasi pasar hingga akhir Januari 2018 seiring masih tingginya harga sejumlah komoditas pangan, seperti beras, minyak goreng, telur ayam ras, serta daging ayam potong.



Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional di Malang, Minggu, 7 Januari 2018 harga beras medium Rp11 ribu hingga Rp12 ribu per kg (kg), daging ayam ras Rp32 ribu hingga Rp33 ribu per kg, telur ayam ras seharga Rp20 ribu hingga Rp24 ribu per kg, serta cabai rawit seharga Rp40 ribu hingga Rp45 ribu per kg.

"Dalam dua pekan terakhir ini harga beras terus naik, sehingga kami bekerja sama dengan Bulog mengupayakan operasi pasar beras hingga akhir Januari nanti agar harga di pasaran bisa ditekan dan tidak naik terus," kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang Wahyu Setianto di Malang dikutip dari Antara, Minggu, 7 Januari 2018.



Sebelumnya, harga beras medium untuk eceran rata-rata Rp9 ribu hingga Rp10 ribu per kg, namun dua pekan terakhir naik hingga menyentuh angka Rp12 ribu per kg. Sebenarnya, stok beras masih aman untuk beberapa bulan ke depan.



Hanya saja, kata dia, pasokan beras dan beberapa komoditas pangan pokok, seperti telur dan ayam potong dari daerah lain sedikit terhambat sehingga terjadi penyesuaian harga di pasaran.



"Harapan kami, dengan adanya operasi pasar ini, harga beras maupun beberapa komoditas lainnya, harganya bisa turun, minimal tidak ada kenaikan lagi," ucapnya.



Beberapa komoditas yang dijual di operasi pasar tersebut, di antaranya beras, gula pasir. dan minyak goreng. Beras dijual seharga Rp8 ribu per kg, gula pasir Rp11 ribu per kg, dan minyak goreng Rp10 ribu per liter.



Salah seorang penjual ayam potong dan ayam kampung di Pasar Dinoyo, Ardi, mengaku kenaikan harga ayam potong akibat pasokan tersendat.



"Barangnya hanya sedikit dan pasokannya tidak lancar sehingga harganya melambung. Dan untuk mendapatkan ayam yang akan kami jual, kami harus berburu ke beberapa lokasi," ujarnya.



Harga cabai rawit yang menyetuh angka hingga Rp45 ribu per kg tersebut, dikeluhkan banyak petani cabai di Kabupaten Malang, sebab harganya tidak sebagus tahun lalu yang mampu menyentuh angka Rp75 ribu.



"Harga cabai kalau sudah di pedagang eceran memang agak mahal sampai Rp45 ribu, tetapi di tingkat petani masih dihargai Rp28 ribu sampai Rp30 ribu per kg, sehingga kalau dibandingkan dengan tahun lalu sangat jauh selisihnya," katanya.





(SAW)