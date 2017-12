Bentuk Apresiasi ke Investor, Mandiri Sekuritas Selenggarakan MOST Awards 2017

Jakarta: PT Mandiri Sekuritas kembali menyelenggarakan MOST Awards 2017. Acara ini merupakan apresiasi tahunan perusahaan untuk memberikan penghargaan kepada para nasabah yang memiliki kisah inspiratif dalam berinvestasi di pasar modal.



"MOST Awards adalah cara puncak dari rangkaian program edukasi yang kami hadirkan kepada masyarakat sejak enam tahun terakhir. Kami melihat kesuksesan yang diraih investor tersebut dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat secara lebih luas. Sehingga, ke depan investasi di pasar modal akan menjadi bagian dari gaya hidup positif masyarakat Indonesia," ungkap Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Silvano Rumantir, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Selasa, 19 Desember 2017.

Pada tahun ini, tutur Silvano, Mandiri Sekuritas menghadirkan sembilan kategori pemenang MOST Awards yang memenuhi sejumlah indikator sepanjang 2017. Kesembilan kategori tersebut, terdiri dari MOST Inspiring Investor, MOST Influential Investor, MOST Lifetime Investor, MOST Young Breaktrough Investor, MOST Referral Investor, MOST Persistent Investor, MOST Innovative Investment Gallery, MOST Mandiri Group Collaboration, dan MOST Trading Challenge Winners.



Direktur Mandiri Sekuritas Lisana Irianiwati menyebutkan, pemenang penghargaan MOST Awards 2017 ini mewakili berbagai profil masyarakat dari sejumlah kota di Indonesia dengan latar belakang yang unik dan beragam. Mulai dari pengemudi ojek daring, ibu rumah tangga, dokter, pekerja kreatif hingga mahasiswa yang mewakili anak muda atau milenial.



Acara ini juga, Lisana mengaku, merupakan bentuk dukungan aktif perusahaan terhadap program Literasi dan Inklusi Keuangan dari OJK serta Gerakan 'Yuk Nabung Saham' dari BEI. Sebagai rangkaian dari acara MOST Awards, pada awal bulan ini, perusahaan menyelenggarakan kompetisi MOST Trading Challenge 2017 di bursa.



Seiring dengan kemudahan akses informasi dan teknologi, lanjut Lisana, kini semakin banyak masyarakat yang mengenal dan menyadari pentingnya berinvestasi di pasar modal. Saat ini, jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai lebih dari 130 juta netizen. Menurut Lisana, kondisi ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana yang produktif.



"Digitalisasi mendorong Mandiri Sekuritas untuk terus berinovasi menghadirkan layanan pasar modal terlengkap, mudah, aman, dan dapat di akses di mana saja melalui berbagai platform. Sebagai bagian dari institusi finansial terbesar di Indonesia, kami telah dipercaya sebagai mitra berinvestasi oleh 75 ribu nasabah. Melalui pasar modal, kami berharap dapat memberikan manfaat lebih besar bagi peningkatan taraf hidup masyarakat," pungkas Lisana.





(SAW)