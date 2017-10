ITDC-Mandiri Gelar Pesona Mandiri Nusa Dua Fiesta 2017

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menggelar Persona Mandiri Nusa Dua Fiesta 2017 (NDF 2017). Ajang karnaval bertajuk 'The Colours of Nusa Dua' ini akan berlangsung pada 11-15 Oktober 2017 di Pulau Peninsula, Nusa Dua.



Dierktur Utama ITDC Abdulbar M. Mansoer mengatakan, pada penyelenggaraan tahun ini pihaknya menargetkan jumlah pengunjung di NDF 2017 dapat mencapai 34 ribu wisatawan. Mereka terdiri dari wisatawan dalam negeri, wisatawan mancanegara, hingga masyarakat di sekitar Bali.

"Kami bangga karena dapat menyelenggarakan NDF ke-21. Event ini merupakan wujud apresiasi hotel dan tenant kepada pengunjung the Nusa Dua," kata Abdulbar, di Gedung Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 9 Oktober 2017.



Sebagai sarana promosi, event NDF 2017 ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa the Nusa Dua sebagai kawasan pariwisata terintegrasi yang didukung lebih dari 5.000 kamar tidur, sarana konferensi untuk lebih dari 10.000 delegasi, serta venue untuk berbagai kegiatan outdoor skala besar baik pameran, pertunjukan, olahraga, maipun hiburan.



"Hal ini sesuai dengan arahan Kementerian Pariwisata agar the Nusa Dua siap menjadi ujung tombak dalam kompetisi internasional untuk penyelenggaraan berbagai event MICE tingkat dunia dengan layanan terbaik dalam segala bidang," jelas dia.



Adapun Bank Mandiri akan bertindak sebagai sponsor utama yang nantinya juga akan mengkampayekan gerakan nasional nontunai. Untuk itu, transaksi-transaksi di arena festival akan diarahkan untuk dilakukan secara nontunai dengan memanfaatkan uang elektronik Bank Mandiri, yaitu E-Money.



"Kami telah menyiapkan kartu E-Money yang dapat digunakan pengunjung untuk melakukan transaksi di lokasi acara. Kartu E-Money itu juga dapat digunakan untuk bertransaksi di jalan tol, gerai-gerai ritel dan lainnya," kata Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Rohan Hafas.



Selama lima hari, NDF 2017 akan dipadati dengan atraksi dan penampilan seni, budaya, musik, dan gaya hidup. Pengunjung juga akan dapat menikmati produk kerajinan, fashion show, eksebisi, dan kompetisi kuliner, Nusa Dua Coffee Week, Wine and Chese Testing, beach movie, serta berbagai pertunjukan lain seperti pentas tari tradisional Bali, hingga pentas musik.



Rencananya Menteri Pariwisata Arief Yahya akan membuka NDF 2017 pada 11 Oktober 2017 yang akan diramaikan dengan parade budaya, tari Sekar Jepun san Ngelawang Barong oleh Sabha Yowana serta Kecak Colosal Fire Dance. Sedangkan hari terakhir akan diisi dengan Mandiri Karnival sekaligus peringatan ulang tahun ke-19 Bank Mandiri.





(ABD)