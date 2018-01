BRI Berencana Akuisisi Bank Kecil Lewat BRI Agro Tahun Ini

Jakarta: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berencana mengakuisi bank kecil tahun ini. Rencana akuisisi tidak akan dilakukan secara langsung oleh bank pelat merah tersebut, melainkan melalui anak usahanya yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk atau BRI Agro.



"Mungkin (akuisisi) bank kecil. Mungkin tahun ini tapi tidak direct, mungkin lewat (BRI) Agro," kata Direktur Utama BRI Suprajarto ditemui di Gedung Radius Prawiro, Kompleks Bank Indonesia (BI), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa, 2 Januari 2018.

Dirinya menambahkan, ada satu atau dua bank kecil yang dibidik oleh BRI untuk diambilalih kepemilikannya. Namun proses ini masih menunggu proses penerbitan saham baru (right issue) yang akan dilakukan oleh BRI Agro.



"Kita lihat performnya dulu setelah rights issue seperti apa. Komitmen awal begitu, kalau kita turunin (saham BRI di BRI Agro), investor lain masuk tentu akan lebih kuat Agronya. Kita berusaha untuk investor lokal," jelas dia.



Pada tahun ini, BRI menargetkan anak usaha yang bergerak di bidang pembiayaan agribisnis itu masuk kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) III. Bahkan BRI berencana menyuntikan tambahan modal bagi BRI Agro untuk bisa masuk kategori bank BUKU III.



Selain bank, BRI berencana mengakuisisi saham perusahaan sekuritas agar seperti bank BUMN lainnya yang memiliki anak usaha yaitu PT Mandiri Sekuritas dan PT BNI Sekuritas. Namun rencana ini masih menunggu persetujuan dari Kementerian BUMN pemegang saham mayoritas di BRI.



"Karena saya masih depend on kementerian kan kementerian masih tunggu holding jadi bisa saja sekuritasnya masih satu. Due diligence tidak, tapi yang paling pasti adalah kalau sudah ada gambaran dari kementerian saya harus buat apa, entah Mansek atau apa saya tidak tahu," pungkasnya.





