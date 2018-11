Dubai Tertarik Meniru Pesta Ekonomi Kreatif Indonesia

Pangeran Mohammed bin Salman batal hadir di World Conference on Creative Economy (WCCE). Namun, kehadirannya digantikan oleh Direk…

Palu dan Karangasem akan menampilkan produk ekonomi kreatif mereka dalam World Conference on Creative Economy (WCCE).

Platform pembayaran digital OVO menggandeng Warung Pintar sebagai metode pembayaran non tunai.

otonomi daerah Rabu, 07 Nov 2018 16:08 Rabu, 07 Nov 2018 16:08

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai upaya mengurangi ketimpangan sejak diberlakukannya otonomi daer…