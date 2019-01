Garuda Indonesia akan Buka Kembali Sub Class Terjangkau

Jakarta: Direktur Niaga Garuda Indonesia Pikri Ilham mengatakan, Garuda Indonesia akan membuka sub class yang terjangkau pada low season. Pembukaan sub class untuk memenuhi kebutuhan tiket pesawat murah.



“Kami akan membuka kira kira 10 sampai 30 persen sub class yang rendah, yang dapat dijangkau oleh masyarakat,” jelas Pikri di Jakarta Selatan, Minggu, 13 Januari 2019.

Dia menyakini, dibukanya sub class selain menjangkau masyarakat juga bakal menggerakan ekonomi. Lantaran, kata dia, Garuda Indonesia sebagai market leader di Indonesia.



"Garuda sebagai agent of change berkepentingan untuk mendukung ekonomi lemah, pengusaha, tourisme, traveler, industri dan destinasi untuk mendukung pergerakan ekonomi dan barang,” jelasnya.



Dia menegaskan, sudah menjadi tanggung jawab maskapai untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat saat low season. Menurutnya, Garuda Indonesia telah menurunkan tarif sejumlah rute.



"Akan berlajut, hari ini kami pastikan Banda Aceh akan turun kemudian Pontianak akan turun, Ujung Pandang kemudian Denpasar, Yogyakarta, Surabaya kami turunkan dan Padang, itu penting juga dan beberapa destinasi lain,” bebernya.



