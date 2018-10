Belanja Wisata Masyarakat Indonesia Capai Rp19,5 Triliun/Tahun

Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI mencatat rata-rata belanja wisata masyarakat Indonesia per tahun mencapai Rp19,5 triliun dengan pertumbuhan sebesar 5,08 persen. Angka itu menunjukkan besarnya potensi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.



"Rata-rata konsumsi rumah tangga Indonesia per tahun untuk pariwisata Rp19,5 triliun. Sementara konsumsi per kapita sebesar Rp797.469," kata Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI Panky Try Febiansyah saat ditemui di Gedung Widya Graha LIPI, Jakarta, Rabu, 17 Oktober 2018.

Hal ini terbukti dari akselerasi sektor pariwisata periode 2012 sampai 2017 berada di angka 1,22 dengan laju tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dibandingkan sektor lainnya.



Karenanya, sektor pariwisata mampu memberikan nilai tambah berkualitas dan dampak pengganda yang besar dengan mengarah pada penguatan permintaan domestik baik sektoral maupun rumah tangga.



"Artinya pemanfaatannya bisa langsung dinikmati masyarakat dan memperlancar proses bisnis dari usaha-usaha terkait," tutur Pungky.



Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak sawit mentah yang mencapai USD15 juta atau sekitar Rp203 triliun. Padahal, pada 2012 pariwisata masih berada di posisi keempat penyumbang devisa.



Berdasarkan data World Travel dan Tourism Council (WTTC), sektor pariwisata telah menyumbang 313 juta lapangan kerja dan 10,4 persen pemasukan pada Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. Pertumbuhan pariwisata dunia tersebut memberi dampak positif terhadap pariwisata Indonesia.





