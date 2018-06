Ekonom: Pelonggaran LTV jadi Stimulus Pertumbuhan Kredit

Jakarta: Bank Indonesia (BI) berencana melonggarkan rasio kredit terhadap agunan atau loan to value (LTV) dengan menurunkan uang muka (down payment/DP) hingga nol persen. Kebijakan itu dipercaya menjadi stimulus bagi pertumbuhan kredit ditengah naiknya bunga acuan khususnya kredit perumahan rakyat (KPR).



Menurut Peneliti Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, kebijakan pelonggaran LTV disambut baik oleh generasi millennial dan kalangan menengah ke atas. Selama ini, millennial terhambat DP rumah yang mahal terutama hunian pertama. Sementara bagi kelas menengah atas akan memanfaatkan kebijakan LTV untuk menambah investasi properti.

"Pangsa pasar generasi muda atau milenial cukup besar khususnya di perkotaan. Ini akan menjadi stimulus bagi pertumbuhan kredit," kata Bhima kepada Medcom.id di Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018.



Namun demikian, bank sentral perlu mencermati dampak pelonggaran LTV terhadap kredit macet meskipun BI memberi batasan maksimal NPL sebesar lima persen bagi bank yang ingin memberikan fasilitas DP murah.



Idealnya, lanjut Bhima, LTV berada di kisaran 85-95 persen dan tergantung kemampuan tiap bank. Jika pertumbuhan kredit sudah mencapai target maka BI dapat kembali memperketat LTV-nya pada kisaran 75-85 persen.



"Kalau langsung nol persen nanti risiko kredit macetnya naik. Saran saya soal kebijakan LTV ini juga punya batas waktu. BI perlu memantau efektivitas pelonggaran LTV secara periodik," ungkap Bhima.



Sebelumnya, KPR diprediksi bisa tumbuh di atas 14 persen secara year on year (yoy) pada semester II-2018. Per April 2018, pertumbuhan kredit KPR mencapai 12,4 persen. Artinya kredit KPR masih tumbuh di bawah target meski bank sentral sudah melakukan pelonggaran LTV.





