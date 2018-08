Kemenpar Manfaatkan Pelemahan Rupiah untuk Genjot Pariwisata

Yogyakarta: Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyatakan pelemahan rupiah menjadi momen untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata nasional.



Ketua Tim Pokja Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kemenpar Hiramsyah S Thaib mengatakan momentum pelemahan rupiah bisa dimanfaatkan oleh sektor pariwisata untuk mendatangkan para wisatawan mancanegara ke Indonesia.

"Sepakat, sebenarnya momentum depresiasi rupiah ini juga bisa dimanfaatkan oleh sektor pariwisata," kata Hiramsyah dalam bincang media di Yogyakarta, Selasa, 28 Agustus 2018.



Dia mengatakan dengan melemahnya mata uang rupiah maka biaya wisata untuk para turis menjadi lebih murah dan lebih kompetitif. Hiramsyah yakin hal tersebut akan membuat turis tertarik untuk berlibur ke Indonesia.



Lebih lanjut Hiramsyah bilang Kemenpar pun telah melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan pariwisata Indonesia ke dunia luar. Sehingga diharapkan akan mendatangkan para turis ke tempat-tempat wisata yang telah disiapkan di dalam negeri.



Lebih lanjut dia memandang semakin majunya sektor pariwisata nasional akan memudahkan negera indonesia untuk mendatangkan devisa. Di sisi lain devisa tersebut diyakini bisa untuk menutup defisit neraca transaksi berjalan yang terjadi akibat defisit di neraca perdagangan.



"Harapannya tentunya apa yang kita lakukan selama ini juga bisa berdampak cepat dengan memperkuat dan menggenjot promosi kita," jelas dia.



Data Bank Indonesia menyebutkan sektor pariwisata menempati urutan ketiga penyumbang devisa terbesar di bawah komoditas CPO dan batu bara.



Dalam tiga tahun terakhir yakni sejak 2015, 2016 hingga 2017 devisa yang disumbang dari sektor pariwisata mengalami peningkatan dari USD12 miliar ke USD13 miliar hingga USD14 miliar.



Sementara itu hingga saat ini (year to date) Bank Indonesia mencatat pelemahan rupiah telah mencapai sekitar tujuh persen terhadap dolar AS. Level pelemahan tersebut dipandang masih relatif lebih rendah dibanding negara lainnya. Depresiasi kurs di India year to date mencapai sembilan persen, sementara di Afrika Selatan sebesar 13,7 persen, di Brasil mencapai 18,2 persen dan di Turki serta Argentina bahkan mendekati 40 persen.







(SAW)