Seluruh Pedagang Wajib Jual Beras Medium sesuai HET

Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mewajibkan para pedagang bahan pangan pokok untuk mengikuti aturan yang telah ditentukan menjelang momen puasa dan Lebaran. Pertama, pedagang beras diwajibkan untuk menjual beras medium sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditentukan mulai 13 April2018.



"Pedagang beras wajib menjual beras medium," kata Enggar di kantornya, Jakarta Pusat, Senin, 9 April 2018.

Enggar mengatakan apabila pedagang kesulitan dalam mendapatkan stok atau pasokan beras jenis medium, maka pedagang bisa melapor pada dinas perdagangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga.



"Sehingga tidak ada alasan mereka tidak bisa jualan,' kata Enggar.



Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Tjahya Widayanti mengatakan saat ini belum semua pasar di daerah memenuhi ketentuan untuk menjual beras medium sesuai HET. Salah satunya karena ketidaktersediaan pasokan beras jenis tersebut di daerah itu.



"Jadi kita pastikan dulu semuanya, misalnya satu daerah belum punya beras seharga itu, kita minta Bulog untuk gelontorkan,'' kata Tjahya.



Apabila setelah 13 April pedagang tak menjual beras medium, maka Kemendag tak kan langsung memberikan sanksi pada pedagang, namun pihaknya bakal menyelidiki penyebabnya, bisa saja karena Bulog belum menggelontorkan beras dengan sesuai HET.



"Terserah Bulog berasnya premium, medium atau apa, yang penting di lapangan sesuai dengan HET," jelas dia.



Selain beras, komoditas yang juga digaja stabilitas harganya yakni daging. Enggar bilang, apabila pedagang bisa menjual daging seharga Rp80 ribu per kilo, maka dirinya tak segan untuk memberikan izin impor.



Lalu minyak goreng juga ditetapkan Rp11 ribu per liter. Enggar bilang dirinya telah menetapkan 20 persen dari total produksi harus dalam bentuk minyak goreng curah dan atau minyak goreng dalam kemasan sederhana seharga tersebut.







