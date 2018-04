Mendag Minta Laku Pandai Jual Beras Medium dengan Harga Eceran

Jakarta: Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta Laku Pandai atau program Layanan Keuangan Inklusif tanpa kantor perbankan untuk menjual beras medium sesuai harga eceran tertinggi (HET). Hal ini guna memperluas jaringan penjualan beras medium dengan harga eceran.



"Agen laku pandai diminta juga untuk menjual (beras)," kata Enggar saat ditemui di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis, 12 April 2018.

Selain Laku Pandai, para pedagang pasar tradisional juga diwajibkan menjual beras kualitas medium sesuai dengan HET. Harga eceran tertinggi beras kualitas medium wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi dipatok sebesar Rp9.450 per kilogram (kg).



Wilayah Sumatera (tidak termasuk Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan untuk beras kualitas medium Rp9.950 per kg. Kemudian wilayah Maluku termasuk Maluku Utara dan Papua, HET beras kualitas medium sebesar Rp10.250 per kg.



"HET artinya harganya mentok di situ. Di bawah boleh, di atas tidak boleh," kata dia.



Bila terjadi kekurangan pasokan beras kualitas medium, para pelaku usaha diminta melaporkan ke pemerintah agar Perum Bulog dapat memasok beras kualitas medium ke pasaran.



"Kalau ada semua daerah yang memiliki stok beras dijual harga beras medium, tidak usah minta Bulog. Tetapi kalau mereka tidak punya, minta ke Bulog," tegasnya.









(SAW)