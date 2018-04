Tahun Depan, Menteri Rini Targetkan tak Ada BUMN Merugi

Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan tak ada lagi perusahaan BUMN yang merugi pada tahun depan. Apalagi pada 2019, Kementerian BUMN akan memasuki usia ke-21 sedangkan ada beberapa BUMN yang telah genap melewati usia 100 tahun.



"Di ulang tahun BUMN ke-21 tahun depan, karena sinergi dan saling mendukung tidak ada lagi BUMN yang rugi," kata Menteri BUMN Rini Soemarno dalam sambutannya pada acara HUT ke-117 PT Pegadaian (Persero) di Lapangan Aldiron, Jakarta Selatan, Minggu, 1 April 2018.

Saat ini tercatat ada 12 BUMN yang masih mengalami kerugian sampai dengan akhir tahun lalu. Jumlah itu mengalami penurunan dari sebelumnya sebanyak 24 BUMN pada semester I-2017, yang pada periode sama tahun sebelumnya masih ada 27 BUMN yang mencatatkan rugi.



Rini berharap dengan adanya sinergi yang lebih baik antar BUMN, maka pelayanan kepada masyarakat diharapkan juga meningkat. Dengan begitu, BUMN-BUMN yang masih merugi bisa diangkat hingga kemudian mencatatkan laba pada tahun pembukuan selanjutnya.



"Karena sinergi dan saling mendukung antar BUMN tidak ada lagi BUMN yang rugi, dan playanan kepada masyarakat harus seprima mungkin. Kita bersama-sama, kita bisa berbangga hati menetapkan bahwa BUMN itu adalah one family demi mendukung one vision and one mission," jelas dia.



Tak hanya itu, Rini berharap keberlangsungan usaha BUMN dapat menjadi kebanggan masyarakat Indonesia. Dengan menjaga kinerja BUMN agar tetap baik, dirinya mengharapkan BUMN-BUMN yang ada bisa diwariskan kepada generasi penerus.



"Saya ingatkan kepada direktur-direktur utama BUMN, bahwa pemimpin BUMN ini harus berfikir bagaimana mengembangkan usahanya di BUMN. Menjaga, melakukan aktifitas usaha yang good corporate governance dan sehingga BUMN-BUMN kita, bisa kita wariskan ke anak cicit kita," pungkasnya.









(SAW)