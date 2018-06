Kenaikan Suku Bunga BI Mulai Menunjukkan Hasil

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menyebut kebijakan pengetatan suku bunga acuan yang diambil mulai menunjukkan hasil. Setelah dua kali menaikkan suku bunga hanya dalam waktu dua minggu, kini sejumlah penguatan telah terjadi pada rupiah, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta penurunan yield surat berharga negara tenor 10 tahun.



"Hasilnya (dari kenaikan suku bunga acuan) rupiah kita sudah mulai menguat. Apakah ini gambaran dari fundamental atau sentimen. Kami percaya ini lebih dari sentimen," kata Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo dalam sebuah diskusi di Bursa Efek Indonesia (BEI), SCBD, Jakarta, Selasa, 5 Juni 2018.

Dirinya menambahkan, rupiah mulai meninggalkan level Rp14.000 per dolar Amerika Serikat (USD). Pagi tadi melansir Bloomberg, rupiah dibuka melonjak ke Rp13.875 USD, sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.676 per USD.



Selain itu, yield surat utang Indonesia turun dari 7,56 persen ke 6,92 persen yang berarti surat utang Indonesia lebih mahal karena harganya turun. Tak hanya itu, IHSG juga tercatat mulai kembali menguat dengan berada di atas 6.000, bahkan diperkirakan bisa lebih tinggi lagi ke depannya.



"Ini permanen atau tidak? Harapan kita ini permanen paling tidak sampai akhir tahun. Tapi kalau kita lihat gambaran yang ada kita tetap harus hati-hati," jelas dia.



Dody menyebut, sejumlah kondisi global tetap harus diwaspadai berdampak ke pasar keuangan. Misalnya saja pertumbuhan ekonomi AS yang diperkirakan lebih tinggi, ditambah dengan kebijakan fiskal Presiden Donald Trump maka yield surat berharga AS dan dolar AS berpotensi meningkat.



Sementara itu bank sentral AS, the Fed, diperkirakan masih dua hingga tiga kali menaikkan suku bunganya. Kondisi ini, lanjut Dody, akan membuat dana asing keluar dari negara berkembang untuk kembali ke AS.









(AHL)