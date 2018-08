Mobil AMMDes Dibanderol Rp65 Juta/Unit

Tangerang: Pemerintah mendorong inovasi dunia otomotif dengan rencana diproduksinya alat mekanis multiguna pedesaan (AMMDes). Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memperkirakan AMMDes akan dibanderol dengan harga sekitar Rp65 juta-Rp70 juta per unit di luar aksesoris.



"Jadi, aksesorisnya tergantung kebutuhan mereka. Misalnya, mau pakai pompa, berarti tambah Rp3 juta atau menggunakan rice milling tambah Rp7 juta," kata Airlangga di acara Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Kamis, 2 Agustus 2018.

Dirinya mengatakan awal 2019 AMMDes diap diproduksi dengan jumlah 15 ribu unit per tahun. PT Kiat Mahesa Wintor Indonesia (PT KMWI) selaku produsen AMMDes, telah membangun komitmen kerja sama dengan lebih dari 70 industri komponen dalam negeri untuk menjadi pemasok komponen mobil "Pak Tani" tersebut.



"Para pemasok komponen itu sebagian besar adalah industri kecil dan menengah (IKM)," tutur Airlangga.



Saat ini IKM yang terlibat telah mampu memproduksi 184 jenis komponen atau setara 70 persen dari nilai harga AMMDes. "Ke depan, kemampuan supply tersebut akan terus didorong untuk ditingkatkan," jelas Airlangga.



Sementara itu, Presiden Komisaris PT Kiat Mahesa Wintor Indonesia (KMWI) Sukiyat mengatakan, peluncuran AMMDes KMWI akan menjadi hari bersejarah bagi dunia otomotif di Indonesia.



"Oleh karena itu pada momen peluncuran pertama dimulainya untuk diproduksi secara massal adalah momen penting dan bersejarah bagi dunia per-otomotifan di Indonesia," tutur Sukiyat.



Produk AMMDes dengan merek KMW ini menggunakan bahan bakar gasoline dan diesel yang memiliki sistem penggerak tunggal dengan kecepatan maksimal 40 km per jam, kapasitas silinder tidak melebihi dari 700cc atau setara dengan 14-15 PK, dengan daya angkut beban mencapai 700 kg.



AMMDes KMW disiapkan dengan tiga tipe, model fix bin dengan PTO Power Take Off (PTO-mengambil tenaga dari power source dan mentransmisikannya untuk aplikasi yang lain), model fixed bin dengan didukung alat mesin pertanian, dan model flat deck atau passanger dengan PTO. Untuk unit AMMDes KMW yang memiliki fasilitas integrated PTO, dapat diaplikasikan dengan aplikasi pemecah gabah, pemutih padi, pompa irigasi, generator, dan berbagai peralatan lainnya.



AMMDes KMW juga dilengkapi dengan sistem suspensi, sabuk pengaman, sistem differential lock pada roda penggerak, sistem pengereman hidrolik, rem tangan, lampu sorot depan, lampu belok, lampu rem, lampu mundur, klakson, windshield glass dan wiper, system electric starter, dan mempunyai berat kosong tidak melebihi dari 900 kg.





(SAW)