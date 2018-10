Pertemuan IMF-WB, Pemerintah Raup Rp44,48 Miliar dari Sewa Hotel

Jakarta: Ketua Pengurus Panitia Harian Pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 Susiwijono Moegiarso mengakui ada sebanyak 597 ruangan yang dikonversi dari kamar hotel menjadi ruangan kantor dan pertemuan. Sebanyak 443 ruangan di antaranya akan digunakan sebagai kantor IMF, WB, serta Panitia Nasional.



Sementara sebanyak 154 ruangan akan disewa untuk meeting room private sector seperti pimpinan lembaga keuangan internasional, investor, hingga lembaga-lembaga perbankan dunia. Saat ini, sudah tersewa 148 ruangan yang disewakan kepada 189 negara.

"Ruangan disewa itu ada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang balik ke kita. Salah satunya adalah PNBP sewa office ini. Satu office kira-kira average sewanya kurang lebih USD5.000, karena kan tergantung tipe-tipenya," ujar Susiwijono dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, 1 Oktober 2018.



Secara hitungan kasar, pemerintah meraup PNBP sebanyak USD2,98 juta untuk sewa 597 ruang pertemuan yang digunakan selama sepekan. Bila dikonversi ke rupiah dengan kurs Rp14.900 per USD, pemerintah meraup sebanyak Rp44,48 miliar.



Adapun ke-597 ruangan itu tersebar di beberapa hotel. Rinciannya sebanyak 467 ruangan di The Westin Resort Nusa Dua, Bali Nusa Dua Hotel sebanyak 88 ruangan, serta 42 ruangan di Grand Whiz Hotel Nusa Dua Bali.



Hingga 29 September 2018, total orang yang sudah teregistrasi sekitar 22 ribu orang. Dari jumlah itu, sebanyak 11.093 orang telah teregistrasi dan masuk ke dalam sistem Meetings Team Secretariat (MTS) IMF-WB.



"Sementara data registrasi yang masuk ke sistem Pemerintah Indonesia sebanyak 13.942 orang. Sebanyak 10.443 yang baru di-approve," bebernya.



Dari jumlah itu, sekitar 4.000 di antaranya merupakan delegasi resmi negara peserta IMF-WB 2018. Mereka akan menggunakan ruangan yang ada di hotel-hotel sekitar Nusa Dua untuk mengelar pertemuan.



"Ada kurang lebih 89 yang digunakan sebagai meeting room, mulai dari ballroom untuk plenary session sampai meeting room untuk multirateral, bilateral, dan pertemuan antarmereka. Ada 2.000 pertemuan lebih secara paralel dalam satu minggu," tutup Susiwijono.





(SAW)