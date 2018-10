Pengembangan UMKM Perlu Didukung Inovasi

Jakarta: Kegiatan Indonesia CSR Exhibition (ICE) 2018 mendorong para praktisi Corporate Social Responsibility (CSR) untuk melakukan inovasi guna pengembangan komunitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Inovasi diperlukan karena komunitas UMKM memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian Indonesia.



Mengutip siaran persnya, Kamis, 25 Oktober 2018, Menteri Sosial Agus Gumiwang membuka kegiatan ICE 2018 yang bertempat di Kinanti Building, Jakarta Selatan. Kegiatan yang turut didukung Komunitas Alumni ITB Ganesha Maju Bersama ini akan diselenggarakan selama tiga hari yakni 25-27 Oktober 2018.

Selain pembukaan acara, hari pertama kegiatan akan diisi oleh seminar yang menghadirkan para pembicara ahli seperti Ketua Yayasan Dharma Bhakti Astra Henry Widjaya; Chairman The La Tofi School of CSR La Tofi; Direktur Utama Asuransi Jasa Indonesia Edy Rizliyanto; Pendiri Sekolah Alam Lendo Novo; dan Manajer Senior CSR PLN Ida Zuraidah.



Pada hari kedua kegiatan akan diisi oleh dua talkshow bertajuk 'Efficient Branding Tricks for Small Business' dan Peran BUMD DKI terhadap UMKM di Jakarta. Beberapa pembicara yang akan mengisi talkshow seperti Founder & Consultant Cultivate Brand Anke Dwi Saputra; Pembina OK OCE Nasional Indra Uno; Ketua Umum Asosiasi Laundry Indonesia Apik Primadya; dan Wakil Direktur Kebijakan Publik Komunitas Tangan di Atas Yetty Riadi.



Adapun bincang-bincang Peran BUMD DKI terhadap UMKM di Jakarta akan menghadirkan pembicara seperti Direktur PD Pasar Jaya Arief Nasrudin; Direktur Utama Food Station Arief Prasetyo Adi; dan Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Yurianto.



Hari terakhir penyelenggaraan akan ditutup oleh kegiatan Jalan Sehat: Pemoeda Indonesia Maju Bersama bersama tokoh entrepreneur Sandiaga Salahuddin Uno dan Erick Thohir. Kegiatan kemudian akan dilanjutkan dengan talkshow bertajuk 'Startup Bisnis untuk Kaum Milenial' dengan pembicara Sandiaga Uno; Erick Thohir; dan GMB ITB Inkubator Bisnis, Rudi Maulana.



ICE 2018 menargetkan beberapa peserta kegiatan mulai dari para perusahaan pelaku CSR, perusahaan operator CSR, dan mitra binaan CSR. Kemudian kegiatan ini juga menargetkan para pengunjung mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan swasta, pegawai negeri, pegawai BUMN dan BUMD, masyarakat umum, dan jurnalis.





