Perkembangan Digital Berpotensi Turunkan Tenaga Kerja

Jakarta: Perkembangan digital dalam berbagai aspek kehidupan tidak bisa dilepaskan seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan digital juga membawa dampak positif dan negatif. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Chatib Basri mengatakan, dampak positif dalam teknologi digital adalah kemampuannya untuk memberikan informasi tanpa menaikan harga transaksi. Alasannya salah satu penyebab tingginya biaya transaksi adalah hambatan dalam komunikasi. Namun,dampak negatifnya adalah adanya penurunan lapangan kerja.



"Persoalannya, teknologi digital datang bukan hanya dengan manfaat. Ada juga potensi persoalan seperti waktu untuk beradaptasi, penurunan lapangan kerja, dan perlunya keterampilan baru," ujarnya dalam seminar 'Disrupsi Digital: Peluang dan Tantangan' di Hotel Ritz Charlton, Mega Kuningan, Jakarta, Senin, 5 Februari 2018.

Dirinya menambahkan, akibat perkembangan digital akan ada 7,1 juta orang yang kehilanggan pekerjaan meskipun akan ada tambahan 2 juta tenaga kerja dari kondisi ini. Dengan demikian masih ada 5,1 juta orang yang harus mengantisipasi perkembangan digital melalui pelatihan.



"Pertanyaannya bisa enggak pemerintah sediakan training untuk ini? Enggak bisa, enggak mungkin. Karena pemerintah enggak bisa antisipasi yang di depan. Bagaimana dia mau mengajar kalau yang dikatakan saja enggak tahu. Bagaimana caranya? Lakukan training di private sector," jelas dia.



Meski begitu, nyatanya perkembangan digital juga memberi dampak positif terhadap tersedianya layanan yang lebih mudah. Misalnya saja dengan financial technology, kini membuka rekening bank atau bahkan mengajukan pinjaman tidak harus datang ke bank.



"Jadi ubah cara berpikir dari agree on rules jadi agree of principle. OJK BI tidak lagi bisa atur kalau buka akun (bank) harus face to face. Tapi objektinya saya enggak mau ada consumer ada yang dibohongi, quality lending bagus, NPL tidak naik," pungkasnya.





(SAW)