Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Laba hingga 20% Tahun Ini

Jakarta: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menargetkan pertumbuhan laba untuk tahun ini dapat tumbuh hingga 20 persen. Padahal, tahun lalu perseroan mampu mencatat pertumbuhan laba mencapai 49,5 persen secara year on year (yoy) atau laba bersih Rp20,6 triliun pada akhir 2017.



"Kami lihat 10 sampai 20 persen laba tahun ini tumbuh," kata Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2018.

Dirinya menambahkan, laba tahun lalu melonjak drastis karena membaiknya kualitas aset perseroan. Ini ditandai dengan penurunan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) dari empat persen menjadi 3,4 persen.



Sementara untuk laba tahun ini, rasio biaya kredit (cost of credit) diprediksi turun signifikan dari 2,3 persen menjadi dua persen. Hal ini, lanjut dia, kemudian akan berdampak pada penurunan laba yang tidak agresif sebagaimana tahun lalu.



"Target laba tersebut (10 sampai 20 persen) sabgat tergantung dari margin pendapatan baik nonbunga maupun bunga, serta proses pemulihan pertumbuhan ekonomi domestik," jelas dia.



Pada 2017, pencapaian laba Bank Mandiri didorong oleh kenaikan pendapatan bunga bersih (NII) sebesar 0,6 persen menjadi Rp54,8 triliun dan peningkatan pendapatan atas jasa (fee based income) sebesar 16,4 persen menjadi Rp23,3 triliun.



Adapun untuk kredit, perseroan menargetkan pertumbuhan sebesar 11 sampai dengan 12 persen. Sedangkan untuk NPL diharapkan bisa kembali diturunkan ke level 2,8 persen sampai dengan akhir tahun.



Bank Mandiri telah menyalurkan kredit sebesar Rp729,5 triliun sampai akhir tahun lalu, atau naik 10,2 persen (yoy). Adapun kontribusi pembiayaan produktif pada tahun lalu sebesar 74,7 persen dari total portofolio.





