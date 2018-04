Kadin Dapat Sinyal Investasi dari Kunjungan Polandia

Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendapatkan sinyal bahwa kunjungan delegasi Polandia kali ini bisa meningkatkan investasi luar negeri.



Ketua Kadin Rosan P Roeslani mengatakan antusiasme kerja sama antara pebisnis Polandia dan Indonesia sangat besar. Hal itu terlihat dari pelaku bisnis yang hadir dalam pertemuan hari ini seperti CEO Lippo Group James Riady dan pengusaha Chairul Tanjung.

"Saya juga cukup surprise melihat yang datang tadi, banyak konglomerat bisnis kita yang datang. Saya kira that is a good sign," ungkap Rosan di JS Luwansa, Jakarta, Kamis, 12 April 2018.



Rosan menjelaskan sejauh ini hubungan perdagangan Polandia dan Indonesia pun cukup baik. Hubungan seperti ini bisa menjadi modal awal untuk meyakinkan kedua belah pihak untuk saling bekerja sama.



Ada beberapa sektor yang diminati oleh para delegasi Polandia untuk ditanami modal, seperti tambang, listrik, perkapalan, agrikultur, dan ekspor beberapa produk unggulan.



"Yang mereka sampaikan ketertarikannya itu di pertambangan. Kemudian ship builder dan maritim juga agriculture dan daily product. Karena mereka tuh ekspor utama ke Indonesia daily product," sebut Rosan.



Adapun untuk menindaklanjuti niatan-niatan kerja sama dan investasi tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kadin menyediakan wadah untuk kedua negara melakukan business matching.





(SAW)