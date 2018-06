Kenaikan The Fed Beri Dampak Positif ke Ekspor Indonesia

Jakarta: Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (the Fed) kembali menaikkan suku bunganya sebesar 25 basis poin menjadi 1,75 persen hingga dua persen. Kenaikan suku bunga acuan ini mengindikasikan perekonomian Amerika Serikat (AS) yang semakin baik.



Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan peluang membaiknya perekonomian AS harus dimanfaatkan Indonesia untuk menggenjot sektor ekspor. Pasalnya kebutuhan bahan baku AS bakal meningkat seiring perbaikan kondisi perekonomiannya.

"Ini tanda bahwa ekonomi AS mulai bangkit, dengan bangkitnya ekonomi AS itu tentu akan banyak dibutuhkan pasokan bahan baku dari Indonesia dan kita bisa lakukan ekspor," ujar Wimboh di sela-sela acara open house di kediamannya, Jalan Aditiawarman, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat, 15 Juni 2018.



Menurutnya, kenaikan the Fed bukanlah yang pertama, sehingga memberikan dampak ekonomi secara global. Sebab itu, pemerintah dan dunia usaha harus mampu meminimalisir dampak negatif dari kenaikan suku bunga AS. Selain mendorong ekspor, berbagai sektor harus mampu melakukan efesiensi.



"Kalau kita efesien bisa saving untuk cost yang lebih besar itu positif thinking yang harus kita lakukan," imbuh dia.



Namun demikian, Wimboh meyakini kebijakan bank sentral AS tak serta merta harus direspons dengan kenaikan suku bunga yang serupa. Hal ini juga memicu kenaikan bunga kredit yang berbeda akibat segmentasi yang berbeda pula.



"Ada timeless dan tidak mesti efeknya selalu AS naik sekian basis poin dan kita juga harus naik sekian basis poin. Nah makanya dampak negatifnya yang harus diminimalisir," pungkas dia.









(AHL)