Berharap kepada Kemampuan Ekonomi Syariah Ma'ruf Amin

Makro Jokowi Teken Aturan Pajak Baru bagi Pengusaha Tambang Mineral Kamis, 09 Aug 2018 07:17 Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken payung hukum mengenai perlakuan pungutan negara bagi pelaku usaha di sektor pertambang…

Makro Ajang Internasional Diragukan Mampu Dorong Ekonomi RI Rabu, 08 Aug 2018 15:41 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) meragukan ajang internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia aka…

Makro Dorong Ekspor, Indonesia Perlu Bersaing dengan Negara Kompetitor Rabu, 08 Aug 2018 15:35 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai Indonesia perlu bersaing dengan negara kompetitor untuk meningka…

Makro Indef Perkirakan Ekonomi Indonesia Turun di Kuartal III-2018 Rabu, 08 Aug 2018 13:16 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi di kuartal II-20…

Mikro Asosiasi: Permentan 30/2018 Lemahkan Peternak Sapi Perah daging sapi Minggu, 12 Aug 2018 12:00 Minggu, 12 Aug 2018 12:00 Asosiasi Peternak Sapi Perah Indonesia (APSPI) menilai terbitnya regulasi baru Permentan Nomor 30 Tahun 2018 melemahkan posisi pet…

Mikro Tarif Pengemudi Grab Motor Masih Rendah grab Minggu, 12 Aug 2018 12:00 Minggu, 12 Aug 2018 12:00 Mitra perusahaan transportasi berbasis daring (online), Grab, melalui Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) mengeluhkan nilai tarif yang d…

Mikro BTPN Maksimalkan Jenius Bantu Pengelolaan Keuangan perbankan Minggu, 12 Aug 2018 11:19 Minggu, 12 Aug 2018 11:19 Jenius yang merupakan layanan finansial milik PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk atau BTPN terus memaksimalkan jangkauan kepa…

Mikro Mendekati Iduladha, Harga Telur Turun di Sukabumi telur ayam Minggu, 12 Aug 2018 10:13 Minggu, 12 Aug 2018 10:13 Mendekati hari raya Iduladha 1439 Hijriah harga telur ayam ras dan cabai yang dijual di pasar tradisional Kota Sukabumi, Jawa Bara…

Mikro Kuartal II-2018 Mandiri Syariah Catat DPK Capai Rp82,42 Triliun bsm Sabtu, 11 Aug 2018 19:01 Sabtu, 11 Aug 2018 19:01 PT Bank Syariah Mandiri atau Mandiri Syariah mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp82,42 triliun per kuartal II-2018.