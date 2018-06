Harga Cabai Fluktuatif Jelang Lebaran

Jakarta: Harga kebutuhan pokok menjelang hari raya Idulfitri fluktuatif. Salah satunya yakni cabai, yang mengalami kenaikan signifikan dalam empat hari belakangan.



Pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Sumiyati menuturkan hargai cabai merah keriting saat ini seharga Rp35 ribu per kilogram (kg), di mana pada hari biasa di kisaran Rp14 ribu-Rp17 ribu per kg.

Harga cabai rawit merah, ujar pedagang asal Semarang itu, mengalami kenaikan signifikan jelang hari raya yakni mencapai Rp40 ribu-Rp50 ribu per kg. Namun saat ini harga terpatok Rp35 ribu per kg. Harga tersebut mengalami kenaikan dari harga biasanya yang mencapai Rp28 ribu-Rp30 ribu per kg.



"Harga yang tinggi karena barangnya sedikit, tapi yang beli banyak. Kemunginan di sana (penyuplai cabai) sibuk dengan Lebaran. Biasanya dapat dua ton, sekarang hanya satu ton," ujarnya kepada Medcom.id, di Pasar Induk Kramat Jati, Senin, 11 Juni 2018.



Dia mengungkapkan jenis cabai rawit merah seringkali membuat dagangannya merugi hingga mencapai Rp60 juta dalam kurun waktu kurang dari dua bulan.



"Belanja Rp22 ribu dari penyuplai, lalu permintaan ramai tidak diimbangi dengan persediaan, dijual Rp18 ribu. Setiap hari bisa rugi Rp500 ribu kadang Rp1 juta. Untungnya hanya Rp200 ribu," keluhnya.



Namun di sisi lain untuk harga cabai hijau kecil (caplak) masih dalam kondisi harga yang stabil pada kisaran Rp30 ribu. Rawit hijau pun dalam kondisi stabil pada rentang harga Rp27 ribu hingga Rp28 ribu per kg.



Hal senada juga disampaikan pedagang lainnya, Jai, yang menuturkan penurunan pembali dirasakan selama menjalang Lebaran, bahkan hingga mencapai 50 persen.



Beberapa jenis cabai juga diproyeksikan akan mengalami kenaikan yang signifikan jelang Lebaran. Seperti cabai merah besar yang bisa dibanderol sebesar Rp50 ribu-Rp60 ribu.



"Cabai merah besar saat ini Rp40 ribu, naik bisa sampai Rp60 ribu. Karena saat lebaran jenis cabai itu pemakainya lebih tinggi," tambahnya.



Sama halnya dengan cabai rawit merah yang tercatat bisa naik Rp35 ribu kg hingga Rp40 ribu per kg. Di mana saat ini dibanderol Rp20 ribu per kg. Sedangkan untuk cabai hijau (caplak) dalam kondisi kenaikan yang tidak terlalu signifikan pada Rp35 ribu per kg, di mana saat ini dibanderol Rp30 ribu.



Senada, Imam, yang mengatakan harga cabai di Pasar Induk Kramat Jati tidak tentu. Pedagang yang hanya menjual jenis cabai hijau kecil (caplak) membanderol sebesar Rp30 ribu.



"Harga di sini tidak tentu, kadang naik kadang juga turun, saat Lebaran karena sepi pembeli bisa turun Rp10 ribu per kg," tuturnya.



Lebih lanjut Sumiyati juga menuturkan siklus pasca-Lebaran, beberapa jenis cabai akan mengalami penurunan, lantaran sepinya pembeli.



"Kalau sepi pembeli juga bisa turun, kaya cabai merah dan keriting dari Rp40 ribu ke Rp25 ribu per kg. Tapi untuk cabai rawit hijau stabil," kata dia.



Pembeli Mengeluh



Pembeli di Pasar Induk Kramat Jati pun mengeluhkan tingginya bahan pokok yang mengalami kenaikan signifikan, terutama untuk cabai. Pengunjung asal Taman Mini, Ivo, menuturkan harga yang melonjak pada jenis cabai merah keriting terpatok Rp80 ribu dan cabai merah rawit dipatok Rp70 ribu.



"Cabai merah keriting Rp80 ribu, biasanya Rp60 ribu sampai Rp70 ribu. Kalau rawit merah Rp70 ribu, malah pernah Rp100 ribu," ujar Ivo kepada Medcom.id.



Ia menambahkan untuk cabai merah biasa harganya terpantau normal, yakni pada kisaran Rp50 ribu. Namun pihaknya mengeluhkan harga tersebut masih memberatkan. "Cabai merah biasa Rp50 ribu itu juga mahal, ini kan pasar yang pusat, bagaimana yang di luar, pasti mahal lagi," tambahnya.



Menurut Ivo, untuk harga cabai hijau masih dapat dijangkau, lantaran harga stabil di level Rp20 ribu hingga Rp25 ribu per kg.



Hal senada juga diungkapkan Mariah. Dia menuturkan harga cabai merah kecil yang dahulu bisa didapatkan dengan merogoh kocek Rp7.500 sekarang harus merogoh kocek lebih dalam lagi yakni mencapai Rp30 ribu per kg.



Sama juga yang dialami Andri yang sempat membeli cabai merah besar dengan harga Rp40 ribu. Bahkan saat ini harga sudah melambung tinggi mencapai Rp60 ribu per kg. "Tadi saya tanya-tanya untuk cabai rawit Rp40 ribu, tadinya Rp28 ribu," tuturnya.



Di sisi lain, Ivo menuturkan harga bawang merah juga terpantau tinggi sebelum Lebaran yang mencapai Rp40 ribu. Sedangkan bawang putih dengan kualitas yang bagus mencapai Rp35 ribu sampai Rp40 ribu.



"Harga tinggi sebelum puasa, dulu Rp20 ribu sampai Rp30 ribu, itu juga kualitasnya sudah bagus," keluh Ivo.



Kendati demikian, harga bawang merah dan putih telah mengalami penurunan saat bulan puasa. "Sudah agak mendingan (harga bawang merah), harga di sini tergantung pengiriman, kalau kosong harganya bisa tinggi," tutupnya.





