Mendag Siapkan 1,5 Juta Liter Minyak Goreng

Metrotvnews.com, Medan: Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan pemerintah sudah menyiapkan cadangan 1,5 juta liter minyak goreng untuk siap digelontorkan di pasar kalau ternyata harganya naik di pasar menjelang Ramadan.



"Ada 1,5 juta liter minyak goreng yang disiapkan para produsen untuk siap digelontorkan kalau ternyata harga di pasar naik. Jadi konsumen jangan khawatir," ujarnya di Medan, dikutip dari Antara, Selasa 2 Mei 2017.

Dengan ada cadangan yang bisa digelontorkan pemerintah dan komitmen perusahaan produsen melepas minyak goreng seharga Rp11.000 per liter dan termasuk Rp10.500 per liter untuk pasar murah, maka diyakini tidak ada gejolak harga."Kalau juga naik maka 1,5 juta liter minyak goreng cadangan itu akan dilepas," katanya.Dia mengatakan itu usai meninjau perusahaan produsen minyak goreng Musim Mas di Kawasan Industri Medan. Mendag juga menegaskan, bahwa pemerintah akan menindak tegas perusahaan produsen, disributor dan lainnya yang melakukan tindakan penimbunan minyak goreng dan kebutuhan pokok lainnya."Sudah ada ketentuan semua produsen dan distributor melaporkan produksi dan stok sehingga pemerintah mengetahui posisi stok sebenarnya," katanya.Executive Chairman PT. Musim Mas, Bachtiar memyebutkan Musim Mas ikut mendukung program pemerintah dalam ketersediaan minyak goreng itu termasuk ikut dalam pasar murah.Sebelumnya Manager Umum PT Musim Mas, Juanda mengatakan perusahan itu menyiapkan 4.000 liter minyak kemasan sederhana per hari untuk keperluan operasi pasar murah kerja sama dengan Pemprov Sumut.Gubernur Sumut HT Erry Nuradi menyebutkan, stok minyak goremg dan kebutuhan pokok lainnya di Sumut cukup aman dalam menghadapi Ramadan dan Idul Fitri."Jadi tidak ada alasan kenaikan harga sehingga masyarakat diminta tenang" ujarnya.Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Alwin mengatakan, hasil pantauan harga di Pasar Sei Sikambing, Medan, Selasa, harga minyak curah Rp10.300 per kg, kemasan Rp12.000 dan ada juga yang Rp11.000 per kg."Jadi harga minyak goreng kemasan yang dminta pemerintah Rp11.000 per liter itu ada beredar," kata Alwin.Bahkan ada minyak goreng kemasan sederhana yamg dijual Musim Mas seharga Rp10.500 per liter dalam pasar murah bekerja sama dengan Pemprov Sumut.(SAW)