Mendes Lakukan Pertemuan Bisnis di Malaysia

Metrotvnews.com, Kuala Lumpur: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, melakukan Indonesia - Malaysia Business Matching dan Senior Officer Meeting (SOM) di Kuala Lumpur, Kamis.



Kunjungan yang dilaksanakan pada 20 -21 April tersebut dalam rangka tindak lanjut penunjukannya oleh Presiden Joko Widodo sebagai Pejabat Penghubung Investasi Indonesia-Malaysia melalui Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2017. Penunjukkan pejabat penghubung untuk membantu program percepatan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian.

Dalam Keppres tersebut, Menteri Eko diminta melaksanakan sejumlah tugas diantaranya mencari peluang investasi, mengidentifikasi dan mengatasi persoalan yang menghambat investasi di Indonesia. Kemudian mengawal dan memasttikan kelancaran proses realisasi investasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.Selama kunjungannya di Malaysia Menteri Eko menjadi mediator bagi pertemuan sejumlah perwakilan perusahaan Indonesia dan Malaysia yang dinilai potensi untuk melaksanakan kerja sama dalam sejumlah proyek pembangunan.Selain Business Matching tersebut, Menteri Eko juga menggelar sejumlah One on One Session dengan beberapa representasi perusahaan Indonesia dan Malaysia yang berminat bekerja sama.Meski kunjungan kerja ke Malaysia ini dalam rangka melaksanakan tugas khusus dari Presiden, Menteri Eko tetap tidak melupakan tugas pokok sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, karena dia juga akan bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi Malaysia diantaranya, pimpinan Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), pimpinan Federal Land Development Authority (FELDA), dan Deputy Prime Minister.Menteri Eko menilai peluang investasi yang cukup besar dari Malaysia seharusnya dapat disambut baik dan dikelola dengn lebih serius, sehingga selain dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, juga dapat menarik minat lebih banyak investor, yang pada akhirnya diharapkan mampu memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Menteri Eko Putro Sandjojo akan mengakhiri kunjungan kerjanya dan bertolak kembali ke tanah air pada Jumat, 21 April nanti.(SAW)