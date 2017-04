Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung Beroperasi Tahun Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung, Sumatera Utara, Tahap 1 direncanakan bisa beroperasi pada Juli atau Agustus tahun ini.



"Tahap 1 beroperasi tahun ini, Juli atau Agustus paling lambat," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam diskusi di Kemenhub, dikutip dari Antara, Selasa 11 April 2017.

Menurut Budi, pengoperasian Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub internasional harus digenjot untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur pelabuhan, sehingga layanan logistik lebih efisien dan kompetitif.Ke depannya, dia menjelaskan, pengoperasian Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Tanjung Priok yang keduanya merupakan hub internasional akan saling bersinergi.Budi menilai Pelabuhan Tanjung Priok dijadikan sebagai hub internasional karena potensi barang di Pulau Jawa sangat banyak, sehingga dibutuhkan pergerakan barang yang cepat."Tanjung Priok ini tidak bisa tidak dijadikan hub internasional karena barang di Pulau Jawa itu luar biasa, harus kita angkut," katanya.Sementara itu, lanjut dia, Pelabuhan Tanjung Priok juga akan didukung dengan Pelabuhan Patimban di mana akan menjadi andalan bagi para industri otomotif karena faktor kedekatan lokasi.Budi menyebutkan terdapat tiga tahap dalam pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung, Tahap 1 perkembangannya sudah mencapai 90 persen dengan nilai investasi Rp2,5 triliun yang dikerjakan oleh PT Pelabuhan Indonesia."Untuk Tahap 2 dan 3 ini bisa dilakukan sendiri atau dikerjasamakan," katanya.Total investasi proyek Pelabuhan Kuala Tanjung sekitar Rp34 triliun dengan rincian, investasi tahap pertama Rp3 triliun, tahap kedua senilai Rp8 triliun, dan tahap ketiga senilai Rp23 triliun.Dia juga telah mengingatkan kepada pihak Port of Rotterdam yang sudah meneken kontrak akan menggarap proyek Tahap 2 tersebut."Kemarin saya bertemu dengan pihak Port of Rotterdam. Saya tegaskan kepada mereka, kalau tidak ada kepastian sampai Mei, kita cari investor lain," katanya.Menurut Budi, apabila dalam dua tahun Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub internasional belum terbangun secara penuh, maka akan menghilangkan potensi ekonomi yang ada."Kita ingin Kuala Tanjung langsung jadi besar karena kita sudah investasi banyak, tapi mereka (Port of Rotterdam) belum bangun juga. Bagaimana susahnya buat tol, bagaimana susahnya buat jalur kereta api, tiba-tiba dimainkan saja, mereka mesti tentukan pilihannya," katanya.Pelindo I telah menandatangani nota kesepahaman dan sekaligus perjanjian kerja sama dengan Port of Rotterdam Authorithy dalam mempercepat pengembangan pelabuhan Kuala Tanjung sebagai upaya mewujudkan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan pengumpul Indonesia di bagian barat dan sebagai bagian dari upaya mendukung program Pemerintah kedepannya yang salah satunya adalah program Tol Laut.Rencana pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung telah masuk ke dalam proyek strategis nasional, karena itu Kemenhub telah menyiapkan dukungan infrastruktur berupa akses tol dan kereta dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sei Mangke sampai ke Pelabuhan Kuala Tanjung.(SAW)