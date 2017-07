BPS Minta Pemerintah Tinjau Ulang Komposisi Transfer ke Daerah

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) menilai pemerintah harus berjuang keras mengurangi tingkat kemiskinan. BPS menyarankan pemerintah meninjau ulang dana transfer ke daerah.



"Perlu ada sentuhan lain, misalnya mengenai transfer ke daerah yang komposisinya perlu ditinjau ulang dan sebagainya," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers peluncuran buku "Analisis Kemiskinan Anak dan Deprivasi Hak-hak Dasar Anak di Indonesia" di Jakarta Pusat, Selasa 25 Juli 2017.

Menurut dia, langkah pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan sudah cukup baik. Tiga pilar kebijakan yang diambil dari kesimpulan Asian Development Bank (ADB) untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan suatu negara sudah dijalankan saat ini.Kecuk, sapaan akrab Suhariyanto, menjelaskan pilar pertama adalah kebijakan terkait pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pembangunan infrastruktur. Langkah ini merupakan investasi jangka panjang dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja."Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa yang paling cepat mengatasi kemiskinan yang umumnya kemiskinan itu ada di pedesaan adalah pertumbuhan di sektor pertanian," jelas Kecuk.Pilar kedua, lanjut dia, mengutamakan pemberian akses subsidi kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah. Bila akses subsidi hanya untuk kalangan menengah ke atas, pengentasan kemiskinan akan jalan di tempat, malah bisa lebih parah."Penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk serta tidak adanya akses kredit bagi kalangan menengah bawah sehingga sulit mendapatkan pekerjaan. Di Indonesia sudah ada Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk akses pendidikan bagi masyarakat lapisan bawah dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sekarang Bappenas juga mengembangkan supaya masyarakat bawah lebih mendapatkan akses kepada sanitasi dasar," terang Kecuk.Sedangkan pilar ketiga adalah adanya jaring pengaman untuk kebutuhan pokok masyarakat bawah. Pemerintah Indonesia pun, kata Kecuk, sudah melakukan hal ini dengan memberikan beras sejahtera (rastra)."Satu hal yang harus dipahami bahwa pilar pertama dan kedua adalah dampaknya jangka panjang. Langkah pemerintah dengan ketiga pilar ini cukup bagus, tapi ke depan memang perlu ditingkatkan dan diawasi lagi implementasi di lapangan mengenai moneter," kata dia.Sebelumnya, ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini menyarankan pemerintah memotong anggaran transfer ke daerah bagi daerah yang tak mampu menekan angka kemiskinan. Selama ini alokasi dana transfer yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah-daerah cukup besar, bahkan dari tahun ke tahun angkanya terus naik.(MBM)