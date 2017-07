Pengentasan Kemiskinan Berkaitan Erat dengan Otonomi Daerah

Metrotvnews.com, Jakarta: Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto sependapat dengan hasil analisa Institute for Development of Economics and Finance (Indef) terkait kemiskinan dan otonomi daerah. Bila daerah tak mampu menekan angka kemiskinan di wilayahnya, pemerintah pusat disarankan untuk memotong dana transfer ke daerah tersebut.



"Itu kemarin ada saran dari berbagai ekonom. Hasil analisis Indef itu kemiskinan dan ketimpangan berkaitan erat dengan otonomi daerah. Mereka menganalisis bahwa ketimpangan merangkak (naik) ketika otda mulai diterapkan," ujar Suhariyanto di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Selasa 25 Juli 2017.

Kecuk, sapaan akrab Suhariyanto, mengakui otonomi daerah memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di masing-masing daerah. Sayangnya beberapa daerah tidak mampu menekan angka kemiskinan meski dana transfer ke daerah kian membesar."Ketika kita (pemerintah pusat) mau transfer, entah itu DAU (Dana Alokasi Umum) atau DAK (Dana Alokasi Khusus), mungkin perlu dipikirkan cara monitoring, cara formulasi sehingga lebih tepat sasaran," ungkap Kecuk.Kecuk juga mengakui bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami stagnasi dalam lima tahun terakhir. Presentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk tidak mengalami perubahan yang signifikan.Pada 2013 jumlah penduduk miskin sebanyak 28,2 juta atau setara 11,4 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Pada 2014 sebanyak 28,3 juta atau 11,3 persen kemudian 2015 sebanyak 28,6 juta atau 11,2 persen, 2016 sebesar 28 juta atau 10,9 persen dan pada 2017 sebanyak 27,7 juta atau 10,64 persen."Presentase penduduk miskin dan ketimpangan mengalami stagnasi, sesuatu yang mengkhawatirkan sehingga perlu ditelisik lebih lanjut," pungkas Kecuk.Sebelumnya, ekonom senior Indef Didik J Rachbini menyarankan agar pemerintah memotong anggaran transfer ke daerah bagi daerah yang tak mampu menekan angka kemiskinan. Selama ini dana transfer yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah-daerah alokasinya cukup besar, bahkan dari tahun ke tahun angkanya terus naik.(AHL)