Mandiri Syariah Catat Laba Tumbuh 67%

Jakarta: PT Bank Syariah Mandiri atau Mandiri Syariah mencatat laba bersih sebesar Rp435 miliar di kuartal III-2018. Adapun angka tersebut meningkat sebanyak 67 persen secara tahun ke tahun (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp261 Miliar.



Pertumbuhan laba didorong oleh pertumbuhan bisnis yakni pembiayaan dan pendanaan, Fee Based Income (FBI), perbaikan kualitas pembiayaan, dan efisiensi biaya. Untuk pembiayaan Mandiri Syariah per kuartal III-2018 tercatat sebesar Rp65,24 triliun atau tumbuh 11,11 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya Rp58,72 triliun.

Segmen konsumer mencatatkan pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan sebanyak 28,65 persen (yoy) dari semula Rp19,54 triliun menjadi Rp25,14 triliun. Perbaikan kualitas tercermin dari penurunan NPF Nett yang semula 3,12 persen menjadi 2,51 persen. Sementara NPF Gross turun dari 4,69 persen menjadi 3,65 persen.



"Kami bersyukur pertumbuhan pembiayaan tersebut tetap diiringi dengan kualitas yang baik," kata Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB Subari, dalam Paparan Kinerja Mandiri Syariah Triwulan III-2018, di Jakarta, Kamis, 8 November 2018.



Terkait kenaikan FBI sebesar 16,34 persen dari Rp681 miliar menjadi Rp792 miliar pada triwulan III-2018, lanjutnya, disumbang oleh kenaikan transaksi electronic channel dan business treasury. Dari sisi pendanaan, Mandiri Syariah mencatatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 10,07 persen dari Rp74,75 triliun pada kuartal III-2017 menjadi Rp82,28 triliun.



Pertumbuhan tersebut terutama didorong produk tabungan yang meningkat 13,77 persen menjadi Rp32,99 triliun per kuartal III-2018. Dengan perolehan tersebut, aset Mandiri Syariah per kuartal III-2018 tumbuh 11,01 persen dari Rp84,09 triliun per posisi kuartal II-2017 menjadi Rp93,35 triliun.



Di sisi lain, berkaitan dengan Milad ke-19 dan untuk melengkapi layanan digital kepada Nasabah, Mandiri Syariah telah meluncurkan layanan asisten interaktif melalui sosial media dengan nama Aisyah. Aisyah akan menjawab pertanyaan dan keluhan nasabah melalui telegram, Facebook Messenger dan live chat di website.



Mandiri Syariah juga melakukan enhancement mobile banking pada platform IOS. "Alhamdullilah, kami bersyukur atas semua pencapaian ini dan berterima kasih kepada stakeholders terutama nasabah atas kepercayaan dan loyalitasnya kepada Mandiri Syariah," pungkas Toni EB Subari.





