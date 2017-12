Bulog: Stok Beras Memadai Jelang Natal

Palu: Bulog menjamin stok beras dan gula pasir cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu menjelang Natal 2017 dan Tahun Baru 2018. Selain kedua komoditas itu, Bulog juga menguasai beberapa jenis kebutuhan lain seperti bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan telur ayam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.



"Stok beras di gudang ada 12.000 ton dan gula sekitar 1.800 ton," kata Kepala Bulog Sulteng Khosin, seperti dikutip dari Antara, di Palu, Jumat, 15 Desember 2017.

Ia mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan sebab stok yang ada cukup aman untuk kebutuhan beberapa bulan ke depan. Bulog menjual semua jenis pangan yang selama ini ditangani BUMN tersebut ke Rumah Pangan Kita (RPK) dan pedagang pengecer yang berjualan di pasar tradisional.



Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulteng Afief Latjuba mngatakan stok bahan pokok di pasaran mencukupi kebutuhan masyarakat dan harga relatif stabil, kecuali telur naik. Kenaikan harga telur di pasaran karena permintaan masyarakat meningkat untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru 2018.



Jauh sebelumnya, kata dia, Pemprov Sulteng telah berkoordinasi dengan distributor dan Bulog untuk mengamankan stok dan harga sembako di daerah ini, mengingat kebutuhan masyarakat meningkat menghadapi Natal dan Tahun Baru 2018.



"Harga minyak goreng di pasaran saat ini sebesar Rp12.500,00 per liter, gula pasir Rp12.500,00 per kg, dan daging sapi Rp110 ribu per kg," pungkasnya.





(ABD)