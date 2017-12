Ini 4 Proyek Strategis Jokowi yang Rampung di 2017

Jakarta: Pemerintah menetapkan 245 proyek pembangunan infrastruktur masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek tersebut mencakup 15 sektor infrastruktur dan dua program ketenagalistrikan dan program industri pesawat terbang.



Dari jumlah tersebut, sebanyak empat proyek telah selesai pembangunannya, 147 proyek dalam tahap konstruksi, sembilan proyek dalam tahap transaksi, dan 87 proyek dalam tahap penyiapan. Empat proyek yang rampung tersebut yakni Bendungan Teritip dan tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau, Wini dan Aruk.

"Seperti kita ketahui bahwa PSN terdiri dari 245 proyek yang mencakup 15 sektor infrastruktur. Selain itu, juga ada dua program, yaitu program ketenagalistrikan dan program industri pesawat terbang," kata Deputi VI bidang Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Wahyu Utomo dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id di Jakarta, Kamis, 14 Desember 2017.



Wahyu mengungkapkan untuk program ketenagalistrikan 35.000 megawatt (mw), sebanyak tiga persen sudah beroperasi, 42 persen memasuki tahap konstruksi, 38 persen telah menandatangani Power Purchase Agreement, 11 persen dalam proses pengadaan, dan enam persen dalam tahap perencanaan.



Secara sektoral, proyek PSN yang telah memasuki tahap konstruksi hingga November 2017 mencakup 37 proyek di sektor jalan dengan total nilai Rp195 triliun, 32 proyek di sektor bendungan dengan total nilai Rp25 triliun, dan sembilan proyek di sektor kereta api dengan total nilai Rp199 triliun.



"Adapun proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda, MRT Jakarta Koridor North-South, Palapa Ring Broadband, PLTU Batang dan Tangguh LNG Train 3 telah mencapai tahap konstruksi," tutur dia.



Secara keseluruhan nilai investasi 17 proyek prioritas yang sudah konstruksi adalah Rp462 triliun sedangkan 20 proyek masih dalam tahap penyiapan dan transaksi dengan nilai Rp1,957 triliun.



Adapun total kebutuhan nilai investasi untuk realisasi seluruh proyek strategis nasional adalah Rp4,417 triliun. Sebanyak 13 persen anggaran tersebut berasal dari APBN/APBD, 28 persen berasal dari BUMN/BUMD dan 59 persen berasal dari pembiayaan swasta baik melalui skema kerja pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun skema business to business (B to B).



Selanjutnya PSN diseleksi lebih lanjut berdasarkan kriteria tambahan dan menetapkan 37 proyek dengan total nilai Rp2,344 triliun sebagai prioritas yang akan dipantau dan didukung secara langsung oleh Komite Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).









(SAW)