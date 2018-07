Demand Properti Bagus, BNI Tak Ragu Beri DP 0%

Jakarta: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) berani memberikan uang muka atau down payment (DP) 0 persen jika demand dari sektor properti bagus.



Direktur Utama BNI Ahmad Baiquni mengatakan, BNI akan melihat situasinya dan kemungkinan risikonya terlebih dahulu sebelum memberikan DP 0 persen. Jika semuanya dirasa aman maka BNI akan memberikan DP 0 persen.

"Tentunya ini kita liat situasinya. Artinya tidak berlaku untuk semua developer, property, kita liat juga. Kalau seandainya demand dari propertinya bagus ya kita berani kasih DP 0 persen, artinya kalau ada apa-apa ya aman. Liat risiko profilnya, customernya, developernya, ini kan pengaruh," jelas Baiquni ditemui usai halalbihalal dengan Menteri BUMN, di Jakarta, Sabtu, 30 Juni 2018.



Menurutnya, relaksasi kebijakan Loan To Value (LTV) akan meningkatkan risiko kredit macet (NPL) perusahaan. Ia pun menyambut baik kebijakan ini. Ia juga menekankan, BNI hanya akan mengenakan DP 0 persen hanya untuk pembelian rumah atau hunian pertama. Itu juga, dengan melihat case by case.



"Kalau LTV tentunya kita berharap, sekarang ini kan memang agak seret ya pertumbuhan kreditnya, tentunya dengan pelonggaran rumah pertama harapannya bisa mendongkrak," kata dia.



"Kita berani untuk kenakan tanpa DP untuk rumah pertama," ucap dia.



Sementara itu saat ditemui ditempat yang sama Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) Kartika Wirjoatmodjo menuturkan Bank Mandiri masih akan mencermati relaksasi kebijakan tersebut.



"LTV kita masih pelajari karena memang secara umum positif karena memang peluang buat membeli rumah pertama ya," kata Tiko, sapaan akrab Kartika.



Bank Mandiri akan melihat demand terlebih dahulu sebelum memberikan DP 0 persen. Ia menilai sampai saat ini demand properti belum meningkat.



"Tapi kan kita tidak tau demandnya, kita liat masih belum terlalu meningkat. Kita liat nanti dengan beleid ini respon ke developer seperti apa, mudah-mudahan nanti developer akan punya cashflow untuk lebih cepat bangun lebih banyak unit," tutup Tiko.





