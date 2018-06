Harga Cabai Turun Usai Lebaran

Purwokerto: Harga cabai yang ditawarkan para pedagang di Pasar Manis Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menurun pascalebaran 2018.



"Harga mulai menurun dibandingkan harga menjelang Lebaran 2018 kemarin," kata seorang pedagang di Pasar Manis, Sumiati (52) di Purwokerto dikutip dari Antara, Minggu, 24 Juni 2018.

Dia memberi contoh, menjelang Lebaran 2018 lalu, harga cabai merah keriting Rp60 ribu per kilogram (kg) sementara saat ini menjadi Rp35 ribu per kg. "Begitu juga harga cabai rawit merah, sempat Rp60 ribu perkg tapi pada saat ini turun menjadi Rp35 ribu per kg," katanya.



Sementara itu, harga cabai rawit hijau turun dari Rp50 ribu per kg menjadi Rp40 ribu per kg. "Harga cabai merah yang besar juga turun dari Rp50 ribu per kg menjadi Rp40 ribu," katanya.



Sementara itu, pedagang sayur lainnya, Edi (40) mengatakan harga bawang merah dan bawang putih saat ini tergolong stabil. "Harga bawang putih, Rp32 ribu per kg dan harga bawang merah Rp36 ribu per kg," katanya.



Dia juga menambahkan bahwa harga komoditas lainnya di Pasar Manis Purwokerto pada saat ini masih tergolong stabil. "Harga sayur, buah-buahan tergolong stabil pascalebaran 2018," katanya.



Dia menambahkan hingga saat ini pasokan berbagai komoditas juga berjalan lancar. "Alhamdulillah pasokan lancar terus tidak ada kendala," katanya.



Kendati demikian, menurut dia, pengunjung yang datang ke Pasar Manis Purwokerto tidak seramai seperti saat menjelang Lebaran 2018. "Pengunjung memang masih ramai, tapi tidak sepadat seperti saat mau Lebaran kemarin," katanya.





