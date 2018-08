Perry Warjiyo Terpilih sebagai Ketua Umum ISEI

Jakarta: Perry Warjiyo yang juga Gubernur Bank Indonesia (BI) secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Perry terpilih untuk masa periode 2018 sampai dengan 2021 dalam Kongres ISEI 2018 yang dilaksanakan di Bandung, Kamis, 9 Agustus 2018.



Perry mengantikan Ketua Umum ISEI sebelumnya yaitu Bambang PS Brodjonegoro. Dalam pidato usai terpilih, Perry menyampaikan apresiasi pada Ketua Umum ISEI sebelumnya yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Selanjutnya Perry akan memperkuat sinergi ISEI dengan berbagai lembaga untuk membawa kemajuan pada ekonomi Indonesia. Perry juga akan membawa ISEI untuk terus berkontribusi secara aktif meningkatkan produktivitas ekonomi.







Terpilihnya Perry diharapkan bisa membawa ISEI bisa berkontribusi dalam membangun perekonomian ke depan. Terlebih lagi tantangan ekonomi tidak akan mudah sehingga diharapkan ISEI bisa memberi masukan bagi perkembangan ekonomi nasional.



"Persoalan utama kita ini masalah ekonomi jadi diharapkan bisa memberikan rekomendasi konstrukstif. Kemudian jangan sampai ISEI-nya jadi followers," kata Direktur Eksekutif Institute of Development for Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati.









(ABD)