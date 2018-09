Misi Bisnis ke Belitung Hasilkan Investasi Senilai Rp7,4 Triliun

Singapura: PT MTN Bersatu Sukses bekerja sama dengan Dubes RI untuk Singapura, Ngurah Swajaya menggelar kegiatan bertajuk Business Mission to Belitung. Misi Bisnis ini dilaksanakan untuk memperkenalkan potensi perdagangan, pariwisata, dan investasi (TTI) di Belitung kepada pengusaha Singapura.



Kunjungan ini juga merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari kegiatan Indonesia Investment Day yang diselenggarakan KBRI Singapura di Singapura, 31 Agustus 2018.

Misi Bisnis diikuti oleh 18 peserta, termasuk perwakilan dari Pemerintah Singapura, yaitu Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura, Singapore Tourism Board (STB), lembaga investasi pemerintah Singapura, Economic Development Board (EDB) dan Enterprise Singapore (ESG), operator wisata kapal pesiar, serta pengusaha dan investor asal Singapura.



Delegasi misi bisnis Singapura diterima oleh Bupati Belitung, wakil pemda provinsi, pemangku kepentingan Kabupaten Belitung, Presiden Komisaris PT MTN Bersatu Sukses Edi Kodri, dan staf ahli bidang investasi di Kabupaten Belitung.



Naza Holdings bekerja bahu membahu dengan pemerintah kabupaten beserta masyarakat setempat untuk mempercepat peningkatan pariwisata di belitung, mengingat populasi Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa dan letak dari Belitung yang dapat dicapai hanya dengan waktu 45 menit dari Singapura.



Founder dan CEO Naza Holdings Pte Ltd, Nazarisham, mengatakan bahwa Naza Holdings berkomitmen kepada pemerintah Kabupaten Belitung untuk membantu peningkatan standard pelayanan di daerah tersebut.



Peningkatan pariwisata dan investasi ke Belitung akan diikuti dengan rencana penerbangan langsung dari Singapura (Changi) ke Belitung (Tanjung Pandan) yang diharapkan dimulai pada akhir Oktober 2018 oleh Garuda Indonesia.







Dengan konektivitas udara yang langsung dan penjajakan pengembangan wisata kapal pesiar, diharapkan akan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara tidak hanya dari Singapura, tapi juga dari negara lainnya. Dalam hal ini sudah ada dua (Toba dan Belitung) dari 10 Bali Baru yang dirintis KBRI Singapura setelah pencanangan oleh Presiden Joko Widodo pada retreat kepala pemerintahan saat perayaan 50 Tahun hubungan RI-Singapura, September 2017.



Untuk investasi ada lima proyek yang ditawarkan, termasuk perluasan Bandara Internasional Tanjung Pandan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, Tanjung Kelayang dan Tanjung Batu dengan nilai ready to offer project lebih dari USD2,5 miliar.



Kunjungan misi bisnis ini menghasilkan komitmen investasi antara Pemerintah Kabupaten Belitung dan Naza Holdings Pte Ltd sebesar USD500 juta (Rp7,4 triliun), dan ekspor lada hitam dari PT MTN Bersatu Sukses dengan pengusaha Singapura senilai USD2,5 juta (Rp36,7 miliar).



"Stabilitas politik dan keamanan, peningkatan ease of doing business, potensi pasar dan sumber daya manusia menjadi faktor yang menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” kata Nazarisham.



Pada kesempatan ini Dubes Ngurah juga mendorong pengusaha Singapura untuk turut serta berpartisipasi pada kegiatan Trade Expo Indonesia (TEI), 24-Oktober 2018.



Dia juga menjelaskan bahwa investasi Singapura ke Indonesia untuk enam bulan pertama tahun 2018 naik 38 persen menjadi USD5,04 miliar. Sektor pariwisata dan peningkatan ekspor menjadi fokus Utama KBRI Singapura dalam menjalankan diplomasi ekonomi yang konkret dan memberikan dampak langsung untuk menyejahterakan rakyat.





(ROS)