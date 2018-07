Penguatan Dolar AS Perkuat Industri Mebel

Solo: Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menyatakan penguatan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang rupiah memengaruhi industri mebel di dalam negeri.



"Ada dampak positif dan negatif, positifnya adalah nilai ekspor makin besar," kata Ketua Himki Surakarta Adi Dharma S di Solo, seperti dikutip dari Antara, Senin, 16 Juli 2018.



Ia mengatakan kondisi tersebut berdampak pada keuntungan produsen yang mengalami peningkatan. Meski demikian, kenaikannya tidak terlalu signifikan mengingat ada sebagian bahan yang membutuhkan produk impor.



"Dari produk yang dihasilkan tidak semuanya menggunakan kandungan lokal sehingga transaksi untuk pembelian bahan baku impor dengan menggunakan dolar AS bisa dipastikan ikut terkerek naik," katanya.



Oleh karena itu, katanya, kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang rupiah menyebabkan biaya produksi yang dikeluarkan pembuat mebel juga ikut meningkat.



"Kenaikannya beragam, tergantung pada komponen bahan baku yang digunakan. Apalagi kalau komponennya menggunakan aluminium atau tembaga, pasti biaya yang dikeluarkan juga berbeda," tambah dia.



Sementara itu, mengenai kondisi pasar global yang masih tidak menentu dipastikan juga berdampak pada produk orientasi ekspor asal Indonesia termasuk Soloraya.



"Salah satunya karena dampak dari perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat yang makin memanas. Ini berpotensi setiap barang dari

negara lain yang masuk ke AS akan ikut dinaikkan tarifnya," ungkapnya.



Menurut dia, kondisi tersebut akhirnya berdampak dari produsen maupun konsumen yang masih wait and see.Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kota Solo tetapi juga di Jawa Tengah yang selama ini volume ekspor mebelnya cukup tinggi.



Berdasarkan data terakhir komoditas kayu dan barang dari kayu memberikan andil sebesar 15,54 persen dari total nilai ekspor di Jawa Tengah yang mencapai USD561,83 juta. "Khusus komoditas kayu dan barang dari kayu nilai ekspornya mencapai USD87,86 juta," pungkasnya.

(SAW)