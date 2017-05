Kesiapan Spin Off Unit Usaha Syariah Perbankan Masih Terbatas

Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menilai jika kesiapan unit usaha syariah dari bank-bank untuk spin off masih terbatas. Hal ini melihat syarat-syarat untuk unit usaha syariah melepaskan diri dari bank induknya masih sangat minim tercapai dan belum bisa dicapai semua unit usaha syariah yang ada.



Menurut Wakil Ketua DSN MUI Adiwarman Karim, salah satu kesulitan utama untuk melakukan spin off adalah minimnya modal serta aset yang dimiliki oleh unit usaha syariah di perbankan. "Kalau skala aset di bawah Rp3 triliun itu akan sulit," ujar dia, di Gedung MMUI, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa 2 Mei 2017.

Meski demikian, lanjutnya, sudah ada beberapa unit usaha syariah dari bank asing telah memiliki aset yang jauh di atas Rp3 triliun. Hanya saja beberapa di antaranya hanya memenuhi satu aspek saja sementara aspek lainnya belum terpenuhi sehingga kalaupun dipaksakan untuk spin off maka akan menurunkan jumlah aset mereka."Misal yang siap untuk spin off unit usaha syariah dari Maybank. Itu asetnya Rp23 triliun tapi baru siap di satu sisi. Misal LDR-nya belum siap untuk spin off. Cuma ROA-nya memenuhi dengan 2,8 persen. Kalau dipaksa spin off asetnya akan turun jadi Rp17 triliun karena tergantung induk," jelas dia.Untuk itu, dirinya menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan ketentuan guna legal spin off. Artinya pemisahan unit usaha syariah dari induk dilakukan hanya dari segi legalitasnya saja sementara proses bisnisnya tetap bersama dengan induk mereka."Di mana spin off itu terjadi di aspek legal saja tapi bisnis proses itu tetap jadi satu. Misalnya 80 persen dari bisnis boleh di-absorb ke induk. Kedua untuk boleh platform-nya, bisa sharing dengan induk," tuturnya.Sementara untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) syariah yang melakukan spin off diperbolehkan untuk mengakui 50 persen deposito yang disimpan untuk jangka di atas tiga tahun sebagai quasi equity sehingga bisa menambah permodalan unit usaha syariah.(ABD)