OJK Yakin Kondisi Perbankan Lebih Baik Tahun Ini

Metrotvnews.com, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini jika kondisi perbankan sampai dengan saat ini masih dalam kondisi sehat. Ini bisa dilihat dari kondisi likuiditas yang terjaga serta penyaluran kredit yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.



"Menurut pengamatan saya masih on track, likuiditas, CAR (Capital Adequacy Ratio), dan kredit (masih sehat). Selama Maret, kredit tumbuh satu persen, sehingga masih on track," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad, di Gedung OJK, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu 5 April 2017.

Dirinya meyakini jika Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun ini akan bisa dicapai. Bahkan OJK optimistis pertumbuhan kredit yang ditargetkan antara sembilan hingga 12 persen tahun ini akan mampu tercapai jika tak ada kondisi yang menganggu.Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson Tampubolon menambahkan jika kondisi CAR sampai dengan Februari berada pada posisi 23,18 persen. Sementara itu, Net Interest Margin (NIM) perbankan nasional disebut-sebut sebagai yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara dengan 5,28 persen."ROA (Return of Asset) dan ROE (Return of Equity) masih diatas dua persen. NPL sekarang masih tinggi, 3,16 persen. Tapi saya rasa masih manageable. Ambang batas kami patok lima persen," jelas dia.Adapun Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat telah mencapai 9,21 persen secara year on year (yoy). Nelson menyebut jika adanya dana repatriasi dari program pengampunan pajak (tax amnesty) akan memperkuat pendanaan di perbankan."Semoga dengan tax amnesty yang sementara ini masih banyak parkir di bank bisa tersalur ke sistem perbankan jadi bisa tambah amunisi. Alokasi dana ke daerah juga akan tambah dana di sistem perbankan," pungkasnya.(SAW)