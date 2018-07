Pelemahan Mata Uang Rupiah tak Gerus Penjualan Elektronik

Jakarta: Presiden Direktur PT AQUA Japan Indonesia Kenji Sadayuki mengatakan bahwa penjualan elektronik tak akan terpengaruh dengan melemahnya mata uang rupiah. Dia bahkan berani mengatakan bahwa pada tahun ini AQUA Japan akan memperkuat pada segmen menengah ke atas.



"Kami optimistis akan mencapai target sampai 32 persen pada tahun ini dengan fokus memperluas penjualan di daerah Jawa, Lampung, dan Sulawesi," kata Kenji Sadayuki, President Director of AQUA Japan Indonesia Kenji Sadayuki dalam keterangan resminya, MInggu, 22 Juli 2018.

Untuk mencapainya, AQUA Japan yang sebelumnya bernama Sanyo ini akan fokus fokus untuk meluaskan penjualan pada pasar kelas menengah yang menurutnya memiliki daya tahan keuangan yang lebih baik ketimbang menengah bawah. "Pada tahun ini AQUA Japan akan fokus pada pasar semi modern,” tambah Kenji Sadayuki.



Secara year to date, berdasarkan data Bloomberg, mata uang rupiah melemah sebanyak 6,93 persen terhadap mata uang paman sam. Pada perdagangan Jumat pekan lalu Mata uang rupiah sudah hampir menyentuh Rp14.500 per USD dengan berada pada RP14.495 per USD.



Sementara itu Glenn Manengkei, Senior Manager Marketing, AQUA Japan Indonesia yakin bahwa masyarakat menengah ke atas cenderung memiliki karakteristik yang dinamis dan lebih senang menghabiskan waktu di luar rumah.



"Pada 2018 ini setelah mengenal para konsumen lebih baik, kami akan membawa kebahagiaan lebih di dalam rumah anda melalui produk-produk elektronik rumah tangga terbaru kami," kata dia.



Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasar catatan Badan Pusat Statistik Indonesia mencapai 5,07 persen pada 2017. Pencapaian ini lebih besar 0,05 persen dari tahun sebelumnya. Meski pasar elektronik Indonesia mengalami penurunan 12,9 persen dibanding 2016, AQUA Japan didukung dengan produk-produk inovatif berhasil mencapai angka penjualan dengan pertumbuhan mencapai 12 persen pada akhir 2017.



Executive General Manager Sales & Distribution AQUA JAPAN Indonesia Fajar Surya menjelaskan bahwa AQUA japan sudah memiliki 11 cabang kantor di Indonesia dengan 7 agen pemasaran. Pada tahun ini AQUA Japan akan fokus untuk membuka 70 toko dengan fokus pada pulau Jawa, Sumatera bagian selatan dan Sulawesi.





(SAW)