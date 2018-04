BI Yakin Rupiah Masih Bisa Menguat

Jakarta: Bank Indonesia (BI) mengaku yakin mata uang rupiah masih bisa kembali menguat. Apalagi pelemahan mata uang rupiah lebih disebabkan oleh faktor eksternal, khususnya perkembangan Amerika Serikat (AS), dibandingkan kondisi internal yang masih terjaga dengan baik.



"Bisa saja (rebound), namanya juga nilai tukar dan yield itu bergerak sangat fluktuatif artinya bisa naik bisa turun," kata Direktur Departemen Pengelolaan Moneter BI Rahmatullah di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin, 23 April 2018.

Dilansir Bloomberg, mata uang rupiah melemah 57 poin dengan mencapai Rp13.950 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 17 poin dengan berada pada Rp13.890 per USD. Kemudian Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah jauh 90 poin dengan berada pada Rp13.894 per USD.



Dirinya menambahkan, pelemahan rupiah sangat bergantung dari kebijakan bank sentral AS. Jika pernyataan the Fed lebih lembut atau dovish terkait dengan rencana kenaikan suku bunga AS maka gejolak dan kekhawatiran yang saat ini tengah terjadi di pasar global akan berkurang.



"Kita kan sudah melihat beberapa kali yield-nya sudah mau naik tiga persen tapi turun lagi, dolar AS yang tadi menguat kemudian turun lagi. Jadi ini bisa sangat terbuka kemungkinan bahwa dolar AS secara global kemudian akan kembali koreksi, kemudian yield-nya tidak jadi tembus tiga persen," jelas dia.



Selain itu, ketegangan perang dagang AS dengan Tiongkok diharapkan bisa berkurang ke depannya. Dengan demikian maka rencana kenaikan Fed Fund Rate yang lebih agresif bisa dikurangi dan membuat gejolak mata uang juga berkurang.



Sementara kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih memiliki fundamental yang kuat. Apalagi lembaga pemeringkat internasioal Moody's Investor Service (Moody's) kembali menaikkan rating utang Indonesia dari Baa3/Outlook Positif menjadi Baa2/Outlook Stabil.







